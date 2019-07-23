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Эксперты рассказали, как может вредить здоровью дождливое лето

Эксперты рассказали, как может вредить здоровью дождливое лето
12:51 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В наших широтах лето является долгожданным событием, и если оно оказывается холодным, возникает разочарование, ощущение несбывшихся надежд.

От холодного, дождливого лета особенно сильно страдают люди с депрессивным и маниакальным типом характера, сообщил психиатр Михаил Виноградов.

Погода влияет на здоровье и настроение людей, и врачи рассуждают о том, как может вредить человеку лето, которое неожиданно вместо солнечного и жаркого оказалось дождливым и прохладным. Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников отметил, что такая погодная аномалия может оказаться неприятным испытанием для психики людей. 

По словам другого ученого, профессора психиатрии Михаила Виноградова, от холодного и дождливого лета без преувеличения страдают люди с так называемым депрессивным и маниакальным типом характера, а таковых — 30% от всей человеческой популяции. Для таких людей характерны колебания настроения и их поведение часто зависит от внешних факторов, в том числе погоды — они могут становиться раздражительными, замкнутыми, теряют трудоспособность, а те, кто склонен к перееданию, курению и алкоголю, начинают злоупотреблять своими вредными для здоровья пристрастиями.

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В свою очередь врач-терапевт Альбина Стрельченко предупредила о том, что низкая температура воздуха, высокая влажность и недостаток солнца являются оптимальными условиями для размножения вирусов и развития ОРВИ. При это риск инфекций становится особенно ощутимым, если человек одевается не по погоде.

Еще одна опасность холодного лета – проблемы с желудком. Врач напомнила, что в позапрошлом году, когда также стоял холодный июль, "у людей начались обострения язвы желудка".

Многим кажется, что в пасмурную погоду возникает риск недобора витамина D. Но врачи констатировали, что летом даже в пасмурные дни ультрафиолета вполне достаточно для выработки витамина D в организме, и эндокринной системе плохая погода не вредит.

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Все по теме:

Здоровье, Погода, Жара, Лето, Дождь, Советы медиков, Дождливое лето.
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