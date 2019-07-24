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Медики назвали полезные свойства сельдерея

Медики назвали полезные свойства сельдерея
05:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В сельдерее есть очень много полезных свойств, о которых не знают люди.

Польза для здоровья сельдерея – это не только снижение артериального давления. Он также cодержит, по крайней мере, восемь противораковых соединений.

Описание

Сельдерей, так же, как петрушка и укроп, принадлежит к семейству зонтичных. Он может вырасти на высоту до 16 дюймов. Белый сельдерей выращивают в защищенном от прямых солнечных лучей месте, таким образом, в нём содержится меньше хлорофилла, по сравнению с его зеленым собратом.

Зелень сельдерея часто используется для приготовления супа или салата. Сельдерей имеет соленый вкус, поэтому сок сельдерея хорошо сочетается со сладкими фруктовыми соками.

Питательная ценность

Листья сельдерея богаты витамином А, в то время как стебли являются отличным источником витаминов В1, В2, В6 и С, а также калия, фолиевой кислоты, кальция, магния, железа, фосфора, натрия и большого количества незаменимых аминокислот.

Природный органический натрий (соль), содержащийся в сельдерее, безопасен для потребления, на самом деле он имеет большое значение для организма. Даже люди, которые чувствительны к соли, могут смело получать натрий из сельдерея, в отличие от поваренной соли, которая вредна для людей с высоким артериальным давлением.

Хотя многие продукты теряют питательные свойства во время приготовления, большинство питательных веществ сельдерея хорошо переносят термическую обработку.

Польза для здоровья

Сельдерей всегда связывают с понижением артериального давления. Недавние исследования показали, что сельдерей также может быть эффективным в борьбе с раком.

Некоторые из целебных свойств сока сельдерея

Кислотность. Минералы, содержащиеся в этом волшебном соке, эффективно нейтрализуют кислотность.

Спортсмены. Сок сельдерея служит отличным тоником, особенно полезен после тренировки, так как пополняет потерянные электролиты и увлажняет тело.

Охлаждение. Во время сухой и жаркой погоды выпейте стакан сока сельдерея, два или три раза в день, между приемами пищи. Это чудесно помогает нормализовать температуру тела.

Мочегонное. Калий и натрий, содержащиеся в соке сельдерея, помогают регулировать содержание жидкости в организме и стимулируют выработку мочи, что делает сельдерей важным подспорьем в избавлении организма от лишней жидкости.

Воспаление. Полиацетилен, содержащийся в сельдерее, оказывает благотворное воздействие при всех видах воспаления, таких как ревматоидный артрит, остеоартрит, подагра, астма и бронхит.

Функция почек. Сельдерей способствует здоровому и нормальному функционированию почек, помогая выведению токсинов из организма. Сельдерей также предотвращает образование камней в почках.

Понижение артериального давления. Несколько чашек сока сельдерея каждый день в течение недели значительно помогают снизить артериальное давление. Сок помогает расслабить мышцы вокруг артерий, расширяя сосуды и позволяя крови течь нормально. Чтобы достичь максимального эффекта, нужно пить сок в течение одной недели, сделать паузу на три недели и начать все сначала.

Нервная система. Органические щелочные минералы, содержащиеся в соке сельдерея, оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, что делает этот сок прекрасным напитком для страдающих бессонницей.

Потеря веса. Пейте сок сельдерея в течение дня. Это помогает обуздать тягу к сладкому и жирной пище.

Почечные камни. Мочегонное воздействие сока сельдерея также помогает устранению камней из почек и желчного пузыря.

Советы

Выбирайте зеленый сельдерей, в нём больше хлорофилла. Убедитесь, что он свежий, а не вялый. Во время хранения сельдерея в холодильнике, держите его в герметичном контейнере или заверните в полиэтиленовый пакет.

Не оставляйте его при комнатной температуре в течение дня, поскольку он, как правило, быстро вянет. Если ваш сельдерей завял, обрызгайте его небольшим количеством воды и поставьте его в холодильник на несколько часов. Это вернет ему свежесть.

Внимание

Сельдерей производит свой собственный «пестицид», чтобы защититься от грибков. Защитный слой образуют псоралены, которые оберегают сельдерей, но плохо воспринимаются некоторыми людьми.

Если вы заметите проблемы с кожей после употребления в пищу сельдерея, это может означать, что у вас повышенная чувствительность к псораленам.

Некоторые люди с низким артериальным давлением жалуются, что сельдерей делает их кровяное давление еще более низким. Слушайте свое тело, когда вы едите сельдерей.

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