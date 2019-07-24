Названы признаки отравления нитратами

Эксперты советуют не есть бахчевые раньше августа, ранние плоды часто содержат много нитратов.
Медики указали на основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в ранних арбузах или дынях. Это следующие признаки:
Специалисты отметили, что даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов способно оказаться причиной сильного отравления. Особенно интонксикация нитратами опасна для беременных – для женщин такое отравление чревато преждевременными родами, выкидышем или внутриутробной гибелью эмбриона. Беременным рекомендовано вообще отказаться от употребления арбузов и дынь.
В целом медики советуют употреблять в пищу только сезонные дары природы. Что касается арбузов, то даже самые «быстрые» их сорта созревают в природе не раньше конца июля, более раннее их появление на прилавках обусловлено использованием специальных удобрений для их ускоренного созревания.