Названы признаки отравления нитратами

Новости шоу бизнеса: Симптомы отравления ими проявляются уже через 4–6 часов после еды.

Эксперты советуют не есть бахчевые раньше августа, ранние плоды часто содержат много нитратов.

Медики указали на основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в ранних арбузах или дынях. Это следующие признаки:

боли в животе различной локализации;

тошнота;

рвота;

многократный жидкий стул;

головная боль;

повышение температуры тела до 38–39 градусов.

Специалисты отметили, что даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов способно оказаться причиной сильного отравления. Особенно интонксикация нитратами опасна для беременных – для женщин такое отравление чревато преждевременными родами, выкидышем или внутриутробной гибелью эмбриона. Беременным рекомендовано вообще отказаться от употребления арбузов и дынь.

В целом медики советуют употреблять в пищу только сезонные дары природы. Что касается арбузов, то даже самые «быстрые» их сорта созревают в природе не раньше конца июля, более раннее их появление на прилавках обусловлено использованием специальных удобрений для их ускоренного созревания.