Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион

1 Низкая энергетическая ценность Огурец действительно является одним из низкокалорийных продуктов питания (не более 15,4 ккал на 100 г) благодаря высокому содержанию воды в составе, что позволяет диетологам включать этот вкусный подарок природы в рацион питания для тучных людей.

2 Комплекс микроэлементов Помимо чрезвычайно важных для умственной и физической работоспособности белков (около 1 г), жиров (0,1 г) и углеводов (3 г), огурцы богаты на минеральные соли: натрий, калий, кальций, хлор, фосфор, магний, медь, йод, фтор. Минералы укрепляют сердечную мышцу и нормализуют артериальное давление.

3 Богатство кислот Огурцы отличаются наличием ценных и незаменимых кислот – фолиевая, никотиновая, биотиновая. Эти компоненты отвечают за настроение и сон человека, метаболизм и пищеварение, а также наделяют данный продукт ежедневного питания моче- и желчегонным действием. Кроме того, огурцы должны обязательно присутствовать в меню людей, страдающих от мочекаменной болезни, отечности и артритов. Ведь этот царь огорода не допускает накопления желчи, отложения солей и образования камней.