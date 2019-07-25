Неожиданная причина снижения памяти

Новости шоу бизнеса: Значительное снижение памяти и уменьшение работоспособности зафиксировали у людей, которые съедали в день не менее 50 г перца чили.

В Австралии ученые обнаружили губительное влияние на головной мозг острых специй.

В исследовании, проведенном специалистами из университета Южной Австралии, приняли участие более 4,5 тыс. человек. Наблюдения проводились на протяжении 15 лет. Доктор Зумин Ши, принимавший участие в эксперименте, выразил свое мнение. Специи обеспечивают борьбу с лишним весом, способствуя нормализации артериального давления.

Вместе с тем, в ходе исследования, ученые обнаружили, что увлечение острыми блюдами отрицательно воздействует на когнитивные функции пожилых людей. Специалисты принимали во внимание сушеный и свежий чили, черный горький перец и сладкий болгарский не рассматривались.

Отрицательному воздействию острой пищи подвержены люди, имеющие низкую и нормальную массу тела, заявляют медики. В 2017 году в Китае свыше 9 млн жителей, находящихся в возрасте 60 лет и старше, страдали от деменции, вызванной в том числе чрезмерным употреблением перца.