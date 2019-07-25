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Медики назвали способ, как хорошо выспаться

Медики назвали способ, как хорошо выспаться
14:00 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медленный сон описывает самую глубокую фазу сна, которая имеет решающее значение для обучения и консолидации памяти.

Принятие теплого душа или ванны вечером – известный способ улучшить качества сна ночью. Эти процедуры помогают телу расслабиться, снизив его температуру. Но какое же идеальное время для этого приятного занятия? Исследователи во главе с Шахабом Хагаегом, докторантом на кафедре биомедицинской инженерии в Техасском университете в Остине, дали ответ на этот вопрос.

В рамках своей работы ученый и его коллеги изучили в общей сложности 5322 исследования из таких баз данных, как PubMed, CINAHL, Cochran, Medline, PsycInfo и Web of Science. Они опубликовали результаты своего метаанализа в журнале Sleep Medicine Reviews.

Исследователи проанализировали влияние принятия теплой ванны или душа на несколько показателей качества сна: задержка начала сна (ЗНС), общее время сна, эффективность сна, медленный сон и субъективное качество сна. 

Ученые рассказали, как создать идеальное место для сна

Более длительный показатель ЗНС является стандартным измерением удовлетворенности сном. Эффективность сна также является обычным способом измерения сна, который делит время, в течение которого человек спит, на общее время, проведенное в постели, минус ЗНС.

Результаты анализа показали, что лучшее время для принятия душа или ванны – 1-2 часа перед сном. Для максимального эффекта продолжительность приема душа или ванны не должна превышать 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охладить тело, улучшить кровообращение и циркадные ритмы сна, заключает автор исследования.

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Здоровье, Сон, Здоровый сон, Советы медиков, Как можно выспаться.
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