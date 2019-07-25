Медики назвали способ, как хорошо выспаться

Новости шоу бизнеса: Медленный сон описывает самую глубокую фазу сна, которая имеет решающее значение для обучения и консолидации памяти.

Принятие теплого душа или ванны вечером – известный способ улучшить качества сна ночью. Эти процедуры помогают телу расслабиться, снизив его температуру. Но какое же идеальное время для этого приятного занятия? Исследователи во главе с Шахабом Хагаегом, докторантом на кафедре биомедицинской инженерии в Техасском университете в Остине, дали ответ на этот вопрос.

В рамках своей работы ученый и его коллеги изучили в общей сложности 5322 исследования из таких баз данных, как PubMed, CINAHL, Cochran, Medline, PsycInfo и Web of Science. Они опубликовали результаты своего метаанализа в журнале Sleep Medicine Reviews.

Исследователи проанализировали влияние принятия теплой ванны или душа на несколько показателей качества сна: задержка начала сна (ЗНС), общее время сна, эффективность сна, медленный сон и субъективное качество сна.

Более длительный показатель ЗНС является стандартным измерением удовлетворенности сном. Эффективность сна также является обычным способом измерения сна, который делит время, в течение которого человек спит, на общее время, проведенное в постели, минус ЗНС.

Результаты анализа показали, что лучшее время для принятия душа или ванны – 1-2 часа перед сном. Для максимального эффекта продолжительность приема душа или ванны не должна превышать 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охладить тело, улучшить кровообращение и циркадные ритмы сна, заключает автор исследования.