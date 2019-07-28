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Польза шампанского: кому можно пить игристое вино

Польза шампанского: кому можно пить игристое вино
10:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Психологи из Мадрида посоветовали нервным женщинам регулярно выпивать бокал шампанского.

По данным исследователей Института исследований продуктов питания в Мадриде, употребление этого игристого напитка помогает справиться со стрессом и повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.

По мнению специалистов, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели. Однако ученые предостерегают, что максимальная доза напитка: не более 100 миллилитров в день.

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В то же время, нейробиологи из США выяснили, что для активации мозговой деятельности, именно вино является лучшим продуктом.

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Здоровье, Шампанское, Польза, Игристое вино.
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