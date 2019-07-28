Пищевое отравление: эти продукты избавят от интоксикации

Новости шоу бизнеса: Эксперты в области здорового питания из Дании выяснили, что жирные кислоты Омега-3 "выключают" бактерии рода листерий, снижая их способность вызывать инфекции.

Грецкие орехи, оливковое масло и форель могут предотвратить смертельно опасные пищевые отравления за счёт «выключения» генов бактерий из рода листерий, как установили ученые из Университета Южной Дании. Во всех этих продуктах питания содержатся жирные кислоты Омега-3, существенно снижающие способность бактерий вызывать инфекции. Хотя эти кислоты и не убивают сами бактерии, данная тактика может быть полезной, поскольку микроорганизмы при любых атаках вырабатывают резистентность.

Исследователи доказали, что встречающиеся натурально в пище полностью безвредные и очень полезные для здоровья жирные кислоты подавляют рост опасных бактерий. В долгосрочной перспективе это означает возможность разработки новых методов лечения пищевых отравлений, причём не только вызываемых листериями, но и другими опасными бактериями, имеющими в настоящее время резистентность к антибиотикам.

В ходе своих экспериментов учёные проверяли воздействие разных концентраций жирных кислот Омега-3 на бактерии. Оказалось, что всего в течение 30 минут после попадания к бактериям низкие концентрации Омега-3 оказывали желательное воздействие. Они «выключали» определенные гены, отвечающие за способность листерий вызывать инфекции. Причём ученые особенно подчеркивает, что жирные кислоты Омега-3 не убивали бактерии, а лишь заглушали их, и это полезно, так как при жестких атаках микроорганизмы устанавливали новые стратегии выживания, которые делали их более устойчивыми ко всем видам лечения.

Бактерии способны вырабатывать резистентность к всем лекарствам, а стратегия, которая позволяет им жить, но оставаться безвредными, является более продуктивной, чем борьба на уничтожение, порой не приносящая никакого результата.