Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
Епифаний: В течение более полугода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов
Епифаний: В течение более полугода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов
Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Уайт: Макгрегор хочет вернуться
Уайт: Макгрегор хочет вернуться
Украинские разработчики запустили экологическое приложение EcoHike
Украинские разработчики запустили экологическое приложение EcoHike

Пищевое отравление: эти продукты избавят от интоксикации

Пищевое отравление: эти продукты избавят от интоксикации
19:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты в области здорового питания из Дании выяснили, что жирные кислоты Омега-3 "выключают" бактерии рода листерий, снижая их способность вызывать инфекции.

Грецкие орехи, оливковое масло и форель могут предотвратить смертельно опасные пищевые отравления за счёт «выключения» генов бактерий из рода листерий, как установили ученые из Университета Южной Дании. Во всех этих продуктах питания содержатся жирные кислоты Омега-3, существенно снижающие способность бактерий вызывать инфекции. Хотя эти кислоты и не убивают сами бактерии, данная тактика может быть полезной, поскольку микроорганизмы при любых атаках вырабатывают резистентность.

Исследователи доказали, что встречающиеся натурально в пище полностью безвредные и очень полезные для здоровья жирные кислоты подавляют рост опасных бактерий. В долгосрочной перспективе это означает возможность разработки новых методов лечения пищевых отравлений, причём не только вызываемых листериями, но и другими опасными бактериями, имеющими в настоящее время резистентность к антибиотикам.

В ходе своих экспериментов учёные проверяли воздействие разных концентраций жирных кислот Омега-3 на бактерии. Оказалось, что всего в течение 30 минут после попадания к бактериям низкие концентрации Омега-3 оказывали желательное воздействие. Они «выключали» определенные гены, отвечающие за способность листерий вызывать инфекции. Причём ученые особенно подчеркивает, что жирные кислоты Омега-3 не убивали бактерии, а лишь заглушали их, и это полезно, так как при жестких атаках микроорганизмы устанавливали новые стратегии выживания, которые делали их более устойчивыми ко всем видам лечения.

Тщательное пережевывание пищи улучшит ваше пищеварение

Бактерии способны вырабатывать резистентность к всем лекарствам, а стратегия, которая позволяет им жить, но оставаться безвредными, является более продуктивной, чем борьба на уничтожение, порой не приносящая никакого результата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Пищевое отравление, Оливковое масло, Грецкий орех, Форель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
02 Усик - Такам: где и когда состоится бой
03 Военные на Донбассе с привлечением авиации провели масштабные учения
04 Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
05 Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ПЦУ в Киеве отметила годовщину крещения Руcи (Видео)
ПЦУ в Киеве отметила годовщину крещения Руcи (Видео)
Британия готовится к &quot;жесткому&quot; Brexit
Британия готовится к "жесткому" Brexit
Пылающая Сибирь: дым добрался до Казахстана
Пылающая Сибирь: дым добрался до Казахстана
Google будет удалять из веб-магазина Chrome расширения, собирающие данные о пользователях
Google будет удалять из веб-магазина Chrome расширения, собирающие данные о пользователях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь