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Продукты, которые сохраняют максимальную пользу именно в сыром виде

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Продукты, которые сохраняют максимальную пользу именно в сыром виде
02:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Диетологи рассказали, какие овощи можно есть сырыми, хотя у нас в стране это особо и не принято.

  • 1

    Цветная капуста

    Во-первых, цветная капуста очень полезная: в ней мало калорий, много клетчатки, витаминов С и К, сульфорафана и холина. Именно последний помогает поддерживать структуру клеточных мембран и участвует в производстве ацетилхолина — нейротрансмиттера, который в немалой степени влияет на здоровье мозга и помогает предотвратить серьёзные нейродегенеративные заболевания (например болезнь Альцгеймера).

    Во-вторых, сырая цветная капуста — это вкусно. Она чем-то похожа на… обычную белокочанную капусту. Хорошо её вымойте, разберите на соцветия, добавьте хумус или гуакамоле — и быстрый полезный перекус готов.

  • 2

    Брокколи

    Брокколи часто переваривают, и из-за этого она превращается в неаппетитную зелёную массу. А свежая сырая брокколи — хрустящая и сочная. При термической обработке она теряет часть витаминов, например витамин С: если в 100 граммах брокколи содержится около 90 мг витамина, то при варке почти 40% пропадает.

    Кроме этого, брокколи содержит калий, витамин А, клетчатку, фолиевую кислоту и сульфорафан — важное вещество, которое может понижать давление, улучшать здоровье сердца и даже бороться с раковыми клетками. Исследование голландских учёных показало, что усвояемость сульфорафана выше при употреблении сырой брокколи, нежели приготовленной.

  • 3

    Болгарский перец

    Один средний болгарский перец содержит примерно 32 калории и много витамина С — почти 150% суточной нормы. При термической обработке часть витамина разрушается, поэтому, если вы хотите получить максимум пользы от этого овоща, лучше его есть сырым. К тому же болгарские перцы — отличный источник витамина В6, витамина E и магния. Добавляйте его в салаты или используйте в качестве перекуса с другими овощами и дип-соусами.

  • 4

    Молодые кабачки

    Сырые кабачки чем-то похожи на нежирное авокадо, поэтому они отлично подойдут для лёгких овощных салатов. Из молодых плодов можно сделать спагетти или конвертики для закуски.

    Средний молодой кабачок содержит около 33 калорий, больше 2 граммов белка, 2 грамма клетчатки, витамин А, витамин С и калий — важный элемент для функционирования всего организма.

  • 5

    Свекла

    Свекла обычно ассоциируется с борщом, винегретом или максимум с салатом из запечённых овощей. Но она хорошо подходит для салатов и в сыром виде. Просто натрите свёклу, морковь и яблоко, добавьте немного лимонного сока и имбиря — и лёгкий салат с большим количеством клетчатки готов.

    Свёкла богата витамином С, калием, марганцем и фолиевой кислотой (витамин В9), которая помогает иммунной и кровеносной системам и поддерживает репродуктивные функции организма.

  • 6

    Шампиньоны

    Мы знаем, что шампиньоны — это не овощи, но решили не отводить для них отдельного списка.

    Шампиньоны, в отличие от лесных грибов, можно спокойно есть сырыми. Самый простой вариант — добавлять их в овощные салаты и гарниры или есть целиком, сбрызнув лимонным соком или соевым соусом.

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Питание, Здоровье, Продукты, Овощи, Сырые овощи.
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