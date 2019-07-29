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Супрун: Деление людей по возрастному признаку чревато для здоровья

Супрун: Деление людей по возрастному признаку чревато для здоровья
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости шоу бизнеса: Поделять людей по возрастным признакам может плохо сказаться на вашем здоровье.

Создание стереотипов и дискриминация отдельных людей или категорий людей по возрастному признаку — это эйджизм. И такое явление может негативно влиять на общее состояние здоровья и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Сообщение на эту тему опубликовала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Его проявлением (ейджизма - ред.) может быть предвзятое отношение, дискриминация или действия, закрепляющие стереотипы. Когда человека не берут на работу, потому что ему 45+ - это эйджизм. Когда человека при исполнении должностных полномочий зовут "мальчиком/девочкой/молоденьким/ молоденькой "- это также эйджизм. Исследования показывают, что дискриминация по возрастному признаку может негативно влиять на общее состояние здоровья и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и депрессии", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, в мире живут около 600 миллионов людей старше 60 лет. К 2025 году людей такого возраста станет вдвое больше. До 2050 года - их количество будет достигать около 2 миллиардов. И подавляющее большинство людей пожилого возраста будут жить в развивающихся странах. То есть с высокой вероятностью, пенсионные выплаты не будут на достаточно высоком уровне, чтобы покрывать все потребности современного человека. И пенсионерам придется работать.

Более того, есть данные, указывающие, что люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 л. меньше, нежели те, которые воспринимают его положительно.

В то же время, отмечает Супрун, не только люди пожилого возраста могут быть жертвами ейджизма. Дискриминации может подвергаться молодежь. Наиболее распространенная форма - пренебрежительное отношение на работе, нежелание или неготовность воспринимать серьезно мнение или позицию молодого специалиста. Хотя эффективность и профессионализм не зависят от возраста.

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Помочь в борьбе с эйджизмом, считает автор, может законодательство. Например, в США, где уровень привлечения людей старше 65 лет, высокий, существует ряд антидискриминационных законов. Запрещено устанавливать ограничения при трудоустройстве для людей старше 40 лет. В Нидерландах проводят скрининг объявлений с вакансиями, чтобы предотвратить дискриминацию по возрастному признаку.

Но прежде всего нужно искоренять проявления ейджизма из повседневной культуры общения и работы. И начинать необходимо с себя. Ведь каждый может внести свой вклад в разрушение стереотипов.

Важно, чтобы представители разных поколений были открыты к диалогу, делились опытом и навыками. Здоровое общество - это то, в котором готовы слышать друг друга и помогать, отмечает Супрун.

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Здоровье, Дискриминация, Супрун, Ейджизм.
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