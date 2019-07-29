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Сахар: возможная причина старения организма

Сахар: возможная причина старения организма
21:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сахар-рафинад не только увеличивает талию, провоцирует кариес, но и ускоряет процесс старения, как и солнце, показало исследование дерматологов и диетологов.

Диетолог Мишель Шевалле-Хедж утверждает: любовь к сахару приводит к тому, что в теле человека появляются вредные молекулы под названием конечные продукты гликирования (AGE).

Они повреждают коллаген и эластин. Антиоксиданты, помогающие коже сохранять здоровый и свежий вид, наоборот, сокращаются при частом потреблении сахара.

По словам диетолога, многие люди даже не подозревают, что потребляют сахар вместе с хлебом, хлопьями, которые они едят на завтрак, батончиками мюсли, спортивными напитками и йогуртами. Поэтому, сократив потребление сахара, пересмотрев свой рацион, реально изменить состояние кожи.

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А вот доктор Филипп Артеми констатирует: все же если сравнивать факторы, повреждающие кожу, солнце стоит на первом месте. Дальше идет генетика. Если сократить потребление сахара, это, безусловно, отразится на организме, однако не стоит ожидать, что морщины пропадут прямо на глазах, подчеркивает он.

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Здоровье, Диетолог, Сахар, Вред, Сахар-рафинад.
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