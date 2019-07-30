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Врачи рассказали, какие фрукты нельзя есть натощак

Врачи рассказали, какие фрукты нельзя есть натощак
01:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Арбузы и дыни традиционно считаются одними из наиболее опасных плодов.

Несмотря на то, что фрукты являются очень полезными и необходимы в рационе, при неправильном употреблении они могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. 

Арбузы и дыни традиционно считаются одними из наиболее опасных плодов из-за склонности накапливать в себе вредные вещества. Потому не стоит давать их маленьким детям. Также арбузы не рекомендуются при любых "почечных" болезнях.

"Дыню или груши нельзя есть после еды. Тем более, пить после них сырую воду. Помимо этого, дыни, абрикосы и апельсиновый сок запрещены при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки", — предупредила врач.

Сливу противопоказано употреблять при повышенной кислотности желудочного сока.

Стоит также помнить, что сладкие фрукты могут стать причиной обострения атопического дерматита и экземы, потому при наличии каких-либо проблем лучше от них воздержаться.

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Фрукты, Натощак, Какие нельзя фрукты есть натощак, Опасные фрукты.
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