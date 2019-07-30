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Вторник, 30.07.2019
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Ученые назвали способ, который поможет выспаться

Ученые назвали способ, который поможет выспаться
00:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты Техасского университета провели эксперимент, в рамках которого задействовали около 5 тысяч добровольцев.

Выяснилось, что перед отбоем нужно принять ванную или душ. Подобные процедуры за полтора часа до сна действительно производят ожидаемый эффект.

Однако вода должна быть определенной температуры: около 40-43 градуса по Цельсию. Ученые утверждают: такой «ритуал» поможет ежедневно засыпать на 10 минут раньше обычного времени. Особенно стоит задуматься людям, у которых проблемы со сном имеют систематический характер и грозят развитием гипертонии.

Врачи советуют спать по 7-9 часов в сутки: считается, что этого времени хватает для здорового отдыха. Желательно ложиться не позже 23.00, предварительно зашторить окна, а также отключать все источники света.

Ранее ученые определили три важных правила для улучшения сна. Во-первых, необходимо обратить внимание на состояние матраса: если он провисает, придется купить новый. Во-вторых, нельзя делать поздние перекусы, которые также могут сбить сон. А в-третьих, желательно на ночь глядя не углубляться в гаджеты, соцсети и оставить переписки с друзьями на следующий день.

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Сон, Здоровый сон, Крепкий сон, Что нужно делать перед сном.
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