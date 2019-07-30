Стало известно, какие продукты выводят шлаки

Группа экспертов назвала семь продуктов, способных выводить шлаки из организма.
Поэтому специалисты составили целый список полезных продуктов, которые помогут человеку справиться с нагрузкой нашего организма и вывести шлаки из нашего организма.
Прежде всего, такими продуктами является капуста и лук.
"Капуста — идеальное средство, которое способно вывести из организма накопленные шлаки. В ее листьях содержится огромное количество клетчатки, которая весьма полезна для желудочно-кишечного тракта. Также в капусте много серы, она служит фильтром для печени", — рассказали ученые.
По их словам, немаловажную роль для вывода вредных веществ играет лук, так как в нем полно аминокислот, которые также способны выводить токсины.
Помимо вышеназванных овощей, в список полезных продуктов вошли яблоки и брокколи. Причем, говорят специалисты, яблоки рекомендуется употреблять с кожурой.
В списке ученых семена льна и базилик, в котором содержится большое количество терпеноидов (кислосодержащих органических соединений), которые помогают работать пищеварительной системе.