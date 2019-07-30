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Стало известно, какие продукты выводят шлаки

Стало известно, какие продукты выводят шлаки
13:51 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Многие из нас любят полакомиться продуктами, которые ученые не рекомендуют к употреблению. Но все же хочется.

Группа экспертов назвала семь продуктов, способных выводить шлаки из организма.

Поэтому специалисты составили целый список полезных продуктов, которые помогут человеку справиться с нагрузкой нашего организма и вывести шлаки из нашего организма.

Прежде всего, такими продуктами является капуста и лук.

"Капуста — идеальное средство, которое способно вывести из организма накопленные шлаки. В ее листьях содержится огромное количество клетчатки, которая весьма полезна для желудочно-кишечного тракта. Также в капусте много серы, она служит фильтром для печени", — рассказали ученые.

По их словам, немаловажную роль для вывода вредных веществ играет лук, так как в нем полно аминокислот, которые также способны выводить токсины.

Названы лучшие сезонные овощи и фрукты

Помимо вышеназванных овощей, в список полезных продуктов вошли яблоки и брокколи. Причем, говорят специалисты, яблоки рекомендуется употреблять с кожурой.

В списке ученых семена льна и базилик, в котором содержится большое количество терпеноидов (кислосодержащих органических соединений), которые помогают работать пищеварительной системе.

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Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Продукты, Капуста, Шлаки, Советы медиков.
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