Стало известно, какие продукты выводят шлаки

Новости шоу бизнеса: Многие из нас любят полакомиться продуктами, которые ученые не рекомендуют к употреблению. Но все же хочется.

Группа экспертов назвала семь продуктов, способных выводить шлаки из организма.

Поэтому специалисты составили целый список полезных продуктов, которые помогут человеку справиться с нагрузкой нашего организма и вывести шлаки из нашего организма.

Прежде всего, такими продуктами является капуста и лук.

"Капуста — идеальное средство, которое способно вывести из организма накопленные шлаки. В ее листьях содержится огромное количество клетчатки, которая весьма полезна для желудочно-кишечного тракта. Также в капусте много серы, она служит фильтром для печени", — рассказали ученые.

По их словам, немаловажную роль для вывода вредных веществ играет лук, так как в нем полно аминокислот, которые также способны выводить токсины.

Помимо вышеназванных овощей, в список полезных продуктов вошли яблоки и брокколи. Причем, говорят специалисты, яблоки рекомендуется употреблять с кожурой.

В списке ученых семена льна и базилик, в котором содержится большое количество терпеноидов (кислосодержащих органических соединений), которые помогают работать пищеварительной системе.