Скачать
Среда, 31.07.2019
Против Порошенко открыто 11 производств
Против Порошенко открыто 11 производств
Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа
Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа
Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)

Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды

Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
03:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые из Университета Восточной Англии и Гарварда провели свой эксперимент.

Ягоды, снижающие кровяное давление, назвали специалисты. В ходе экспериментов ученые предложили испытуемым включить в свой рацион определенную группу ягод, которые, по их мнению, помогут Ученые назвали снижающее кровяное давление ягоды восстановить давление.

Ученые из Университета Восточной Англии и Гарварда в ходе эксперимента постоянно следили за давлением своих пациентов.

Оказалось, что лучшее средство для этого – плоды черники, клубники, ежевики и черной смородины. Если ягод под рукой не оказалось, ученые предложили заваривать листья этих растений и употреблять вместо чая.

Так, по данным эксперимента, ягоды способны благоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему. Исследование показало, что ежедневное употребление в пищу 150 граммов этих ягод буквально через две-три недели улучшают здоровье и приводят в норму давление и состояние сердца.

При этом специалисты заметили, что если под рукой не оказалось свежих ягод, то их прекрасно могут заменить сухие плоды.

По словам руководителей эксперимента, одни ягоды не смогут помочь пациентам, при их употреблении необходимо соблюдать диету и заниматься умеренными физичискими упражнениями, отказаться от напитков, содержащих кофеин и от табакокурения.

Врачи напоминают о том, что лечить высокое кровяное давление необходимо, так как оно способно утолщать артерии, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже инсультам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Ягоды, Новости здоровья, Полезные ягоды, Ягоды снижающие кровяное давление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 49 новоизбранных депутатов
03 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
04 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
05 В РФ отреагировали на арест танкера "Nika Spirit" в Одесской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
В ООН следят за ситуацией в Москве
В ООН следят за ситуацией в Москве
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Стройная фигура: эффективный комплекс тренировок
Стройная фигура: эффективный комплекс тренировок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь