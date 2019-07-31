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Стало известно, что газировка может разрушить ваши кости изнутри

Стало известно, что газировка может разрушить ваши кости изнутри
09:52 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Перечислены еще некоторые побочные эффекты употребления газировки.

Газированные напитки, как никакие другие, помогают преодолеть жажду в летний зной. Люди даже подумать не могут, что газированные напитки могут разрушить ваши кости изнутри.

По данным издания, которое ссылается на изучения медиков, газированные напитки могут приводить к остеопорозу, особенно у женщин, которые наиболее чувствительны к этому напитку.

Медики отмечают, что болезнь может развиваться в костной ткани из-за присутствия в воде кофеина и ортофосфорной кислоты, которая мешает усвоению кальция. Газировка ослабляет ткани тазовой кости и тазобедренных суставов. 

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По словам специалистов, циррозом печени могут страдать не только люди, имеющие пристрастие к алкогольным напиткам. Человек, чрезмерно увлекающийся газировкой может также получить этот недуг.

Стоит перечислить, что газированные напитки также влияют негативно на зубы, помогают любителю сладкой воды повысить вес, нарушают обмен веществ, нарушают работу почек и так далее.

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Газированные напитки, Побочные эффекты, Совет медиков.
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