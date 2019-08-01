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Четверг, 01.08.2019
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Красное вино обладает полезными свойствами для диабетиков

Красное вино обладает полезными свойствами для диабетиков
03:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В красном вине содержится вещество, полезное для страдающих диабетом и болезнью Альцгеймера людей.

К такому выводу пришли исследователи из Бостонского университета.

Полезными свойствами обладает антиоксидант ресвератрол, который содержится в красном вине. Он повышает гибкость и эластичность кровеносных сосудов в теле человека, что снижает вероятность возникновения инсультов и появления проблем с сердцем.

Также содержащийся в красном вине антиоксидант способен замедлить деградацию мыслительных процессов и ухудшение памяти при болезни Альцгеймера.

 Медики рассказали о пользе красного сухого вина

Ученые отмечают, что ресвератрол можно найти не только в красном вине. Полезный антиоксидант также содержится в арахисе, ягодах и красном винограде.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Красное вино, Диабетик.
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