Красное вино обладает полезными свойствами для диабетиков

Новости шоу бизнеса: В красном вине содержится вещество, полезное для страдающих диабетом и болезнью Альцгеймера людей.

К такому выводу пришли исследователи из Бостонского университета.

Полезными свойствами обладает антиоксидант ресвератрол, который содержится в красном вине. Он повышает гибкость и эластичность кровеносных сосудов в теле человека, что снижает вероятность возникновения инсультов и появления проблем с сердцем.

Также содержащийся в красном вине антиоксидант способен замедлить деградацию мыслительных процессов и ухудшение памяти при болезни Альцгеймера.

Ученые отмечают, что ресвератрол можно найти не только в красном вине. Полезный антиоксидант также содержится в арахисе, ягодах и красном винограде.