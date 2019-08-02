Альтернатива кофе: пять напитков, полезных для здоровья

Новости шоу бизнеса: Хотя кофе считается одним из самых популярных безалкогольных напитков в мире, иногда он воздействует на здоровье негативно.

Зеленый чай матча

Он богат аминокислотой под названием l-теанин, которая известна своей способностью повышать концентрацию и увеличивать показатели дофамина, что укрепляет память.

Яблочный уксус

Этот напиток, не содержащий кофеина, является одним из лучших заменителей кофе за счет своего благотворного воздействия на уровень сахара в крови. Естественно, что уксус необходимо хорошо растворять в воде перед употреблением.

Кокосовая вода

Она содержит биоактивные ферменты и восстанавливающие водный баланс электролиты. Вот почему кокосовая вода является хорошей заменой кофе.

Чай комбуча

Этот напиток известен своей способностью восстанавливать потерю памяти и благотворно влиять на артериальное давление.

Чай ройбуш

Не содержащий кофеина напиток обеспечивает организму значительное количество антиоксидантов. Кроме того, в нем мало танинов — компонентов, которые негативно влияет на абсорбцию железа.