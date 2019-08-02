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Названы продукты, которые приносят пользу после 40

Названы продукты, которые приносят пользу после 40
09:47 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты уверены, что употребление этих продуктов поможет не только сохранить здоровье органов, но и омолодить их.

Группа специалистов в области здорового питания рассказала, какие продукты необходимо употреблять в пищу после 40.

Нутрициологи считают, что возрастные изменения организма после сорока и нарушения с обменом веществ могут быть пополнены рядом продуктов. 

После 40 специалисты рекомендуют употреблять рыбу. Только, по их словам, рыба должна быть жирной. Жирная рыба богата белками и витаминами, такими как D, омега-3, а также в ней много кислот. Именно жирная рыба, по мнению специалистов, сможет уменьшить риски с проблемами сердца и сосудов.

Очень полезна для людей в возрасте черника. В этой ягоде содержится ряд витаминов, таких как К и С, и антиоксидантов. Черника улучшает зрение и память.

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Томаты можно есть в неограниченных количествах. Они также богаты рядом витаминов: С, А и Е. В них также большое множество антиоксидантов.

Также после 40 очень полезно употреблять в пищу брокколи. В этом овоще много витаминов С и А. Он богат клетчаткой, фосфором и фолиевой кислотой.

Кроме того, диетологи рекомендуют к употреблению бататы, цельнозерновые продукты и сою.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Черника, Советы медиков.
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