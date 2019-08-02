Украина планирует доставить до 500 тысяч доз вакцин против гриппа

Новости шоу бизнеса: На территорию Украины за сезон планируют доставить до 500 тыс.доз вакцин от гриппа.

Около 500 тыс. доз вакцин против гриппа для вакцинации в сезоне 2019-2020 планируют доставить в Украину. Об этом проинформировали в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Сообщается, что это количество на 150 тыс. превышает количество поставленных вакцин прошлого сезона.

Как указано, ориентировочный срок поступления вакцин в этом году - октябрь 2019 года. Объясняется, что такой срок прежде всего обусловлен поздним предоставлением ВОЗ штамового состава вирусов производителям вакцин.

"Однако Государственный экспертный центр сообщил, что внедрение упрощенного электронного механизма подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа будет способствовать ускорению времени их поступления", - отметили в Центре.

Напомним, в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн человек, из них 64 умерли.