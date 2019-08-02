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Украина планирует доставить до 500 тысяч доз вакцин против гриппа

Украина планирует доставить до 500 тысяч доз вакцин против гриппа
11:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: На территорию Украины за сезон планируют доставить до 500 тыс.доз вакцин от гриппа.

Около 500 тыс. доз вакцин против гриппа для вакцинации в сезоне 2019-2020 планируют доставить в Украину. Об этом проинформировали в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Сообщается, что это количество на 150 тыс. превышает количество поставленных вакцин прошлого сезона.

Как указано, ориентировочный срок поступления вакцин в этом году - октябрь 2019 года. Объясняется, что такой срок прежде всего обусловлен поздним предоставлением ВОЗ штамового состава вирусов производителям вакцин.

В Минздраве сообщили, когда поступят вакцины в частные клиники

"Однако Государственный экспертный центр сообщил, что внедрение упрощенного электронного механизма подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа будет способствовать ускорению времени их поступления", - отметили в Центре.

Напомним, в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн человек, из них 64 умерли.

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Вакцины, Грипп, ОРВИ, МОЗ Украины, Ульяна Супрун, Государственный экспертный центр.
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