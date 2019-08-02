Медики рассказали, как замедлить старение мозга

Новости шоу бизнеса: Исследователи сделали заключение об этом, изучая работу глиальных клеток мозга.

При активном образе жизни и умеренном питании улучшается работа глиальных клеток мозга, которые укрепляют его нейронные связи. Это помогает замедлять старение мозга.

Ученые пришли к выводу о том, что под влиянием активного образа жизни и умеренного потребления калорий могут тормозиться процессы старения мозга.

Ученые убедились в том, что глиальные клетки могут влиять на передачу сигналов от мозговых нейронов, что напрямую влияет и на когнитивные функции головного мозга. Авторов исследования интересовало, могут ли глиальные клетки способствовать сохранению молодости мозга.

В лабораторных условиях они экспериментировали с мышами. Одна группа животных существовала в условиях активного образа жизни – постоянно бегала среди снарядов в большом пространстве. Другую группу заставили жить в условиях ограниченной суточной калорийности. Еще одна группа мышей была контрольной – ее образ жизни и питание не корректировались.

В результате было установлено, что в двух группах пожилые мыши смогли лучше сохранить показатели когнитивных функций в сравнении с контрольной группой. Этот эффект ученые связывают с улучшением работы глиальных клеток, высвобождающих аденозинтрифосфат – вещество, обеспечивающее энергией мозговые нейроны и синапсы.

Исследователи констатировали: "Здоровый образ жизни и умеренное количество потребляемых калорий способны замедлить старение мозга за счет влияния глиальных клеток на качество связей между нейронами, которые обеспечивают сохранение когнитивных функций мозга — состояния памяти, интеллекта и речи, ухудшающихся с возрастом".