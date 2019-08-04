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Целебная зелень, которая замедляет процессы старения
Целебная зелень, которая замедляет процессы старения

Целебная зелень, которая замедляет процессы старения

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Целебная зелень, которая замедляет процессы старения
02:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эта полезная зелень должна быть в холодильнике у каждого. Что выбрать и какую пользу эта зелень может принести?

  • 1

    Черемша

    Пучка черемши хватит тебе надолго: она обладает сильным ароматом и для того, чтобы придать блюду пикантности, достаточно одного стручка.

    Черемша разгоняет обмен веществ, способствует похудению, дарит бодрость и улучшает пищеварение. А еще, это отличный способ очистить тело от излишнего холестерина.

  • 2

    Зеленый чеснок

    Ростки молодого чеснока понижают уровень сахара в крови, помогают справиться с повышенным давлением и обладают бактерицидными свойствами: способны бороться с болезнями и инфекциями.

    Молодой чеснок является отличным афродизиаком и повышает либидо.

  • 3

    Петрушка

    Петрушка полезна для зрения: в ней содержится максимальное количество бета-каротина и витамина А. Она поднимает гемоглобин, а благодаря высокому содержанию кальция, укрепляет кости и зубы.

    В петрушке содержатся антиоксиданты, которые замедляют процесс старения и предотвращают опасные заболевания.

  • 4

    Укроп

    Укроп способен лечить почечные и простудные заболевания на ранних стадиях: это идеальный помощник при цистите.

    К тому же, он ускоряет обмен веществ, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, успокаивает тахикардию и нормализует давление.

Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета

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