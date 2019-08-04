Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго
Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго
Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов

Названы овощи, предотвращающие развитие онкологии

Названы овощи, предотвращающие развитие онкологии
22:22 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Свекла, морковь, помидоры и зеленые овощи предотвращают развитие рака.

Неправильное питание, неблагоприятные экологические условия, недостаточная физическая активность, вредные привычки, инфекции - все эти факторы могут стать причиной развития рака.

Медики назвали овощи, позволяющие предотвратить появление онкологических заболеваний.

В списке оказались свекла, морковь и помидоры, богатые фосфором, йодом, витаминами группы С, Е и К, а также антиоксидантами.

Последние поддерживают щелочную среду и препятствуют свободным радикалам увеличивать кислую флору. При сжигании того или иного количества веществ любые клетки способствуют повышению уровня кислотности.

Антиоксиданты позволяют сделать меньшим окислительный стресс. При раке кислая среда увеличивается, а в щелочной среде пораженные клетки растут медленней, могут разрушаться, а в результате этого вероятность метастазирования снижается.

Томаты имеют большое количество ликопина, препятствующее развитию онкологии. В Соединенных Штатах медики назначают женщинам, оказавшимся в группе риска рака молочной железы, противораковую диету. Пациентки ежедневно должны съедать по одному помидору. Это вещество защищает организм от гормонозависимых опухолей молочной железы, предстательной железы, яичников.

Клубника поможет в борьбе с раком молочной железы

Для снижения чувствительности клеток к тестостерону и эстрогену больным рекомендуют больше употреблять красных и оранжевых овощей.

Не стоит пренебрегать фасолью. В этом продукте содержатся железо и цинк, регулирующие гемоглобин и вырабатывающие новые клетки и гормоны. Такие свойства необходимы в борьбе с начальными стадиями заболевания.

Защитные свойства имеют зеленые овощи, а именно - броколли, шпинат, огурцы. Названные культуры на уровне ДНК способны задерживать рост и агрессивность рака благодаря веществу под названием сульфарофан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Свекла, Помидоры, Продукты, Овощи, Онкология, Морковь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины
04 Что сказала принцесса Диана в день развода с принцем Чарльзом: тайна раскрыта
05 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов
Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов
Число раненных во время стрельбы в Огайо возросло до 26
Число раненных во время стрельбы в Огайо возросло до 26
На Николаевщине в ДТП погиб человек
На Николаевщине в ДТП погиб человек
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь