Названы овощи, предотвращающие развитие онкологии

Новости шоу бизнеса: Свекла, морковь, помидоры и зеленые овощи предотвращают развитие рака.

Неправильное питание, неблагоприятные экологические условия, недостаточная физическая активность, вредные привычки, инфекции - все эти факторы могут стать причиной развития рака.

Медики назвали овощи, позволяющие предотвратить появление онкологических заболеваний.

В списке оказались свекла, морковь и помидоры, богатые фосфором, йодом, витаминами группы С, Е и К, а также антиоксидантами.

Последние поддерживают щелочную среду и препятствуют свободным радикалам увеличивать кислую флору. При сжигании того или иного количества веществ любые клетки способствуют повышению уровня кислотности.

Антиоксиданты позволяют сделать меньшим окислительный стресс. При раке кислая среда увеличивается, а в щелочной среде пораженные клетки растут медленней, могут разрушаться, а в результате этого вероятность метастазирования снижается.

Томаты имеют большое количество ликопина, препятствующее развитию онкологии. В Соединенных Штатах медики назначают женщинам, оказавшимся в группе риска рака молочной железы, противораковую диету. Пациентки ежедневно должны съедать по одному помидору. Это вещество защищает организм от гормонозависимых опухолей молочной железы, предстательной железы, яичников.

Для снижения чувствительности клеток к тестостерону и эстрогену больным рекомендуют больше употреблять красных и оранжевых овощей.

Не стоит пренебрегать фасолью. В этом продукте содержатся железо и цинк, регулирующие гемоглобин и вырабатывающие новые клетки и гормоны. Такие свойства необходимы в борьбе с начальными стадиями заболевания.

Защитные свойства имеют зеленые овощи, а именно - броколли, шпинат, огурцы. Названные культуры на уровне ДНК способны задерживать рост и агрессивность рака благодаря веществу под названием сульфарофан.