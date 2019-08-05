В МОЗ предупредили о стремительном росте заболевания корью

Новости шоу бизнеса: В Минздраве рассказали, что заболеваемость корью начала снова расти, в том числе в Киеве.

Заболеваемость корью снова растет - больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Хмельницкой областях.

Как сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 31-й недели 2019 года корью заболели 287 человек - 160 взрослых и 127 детей.

«Количество случаев заболевания снова растет, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала учебного года», - говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что с 27 июля по 2 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (40 больных: 32 взрослых и 8 детей), Винницкой (21: 7 взрослых и 14 детей), Черновицкой (21: 10 взрослых и 11 детей), Киевской (19: 13 взрослых и 6 детей) и Хмельницкой (18: 4 взрослых и 14 детей) областях.

В Минздраве сообщают, что с начала года корью заболели 56 тыс. 861 человек - 26 тыс. 748 взрослых и 30 тыс. 113 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.

Минздрав Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации.

В сообщении сказано, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.