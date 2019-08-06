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Частое употребление картофеля негативно влияет на состояние зубов

Частое употребление картофеля негативно влияет на состояние зубов
18:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Это связано с тем, что в продукте содержится много крахмала.

Каким образом крахмал может повлиять на здоровье зубов? Оказывается, попадая в ротовую полость, он вырабатывает молочную кислоту. Такое сочетание способно разрушить зубную эмаль.

Проходит всего несколько минут после употребления картофеля — и уровень кислотности значительно снижается. В итоге в полости рта размножаются бактерии, негативно влияющие на здоровье зубов.

Крахмалистые продукты вырабатываются под влиянием слюны и крахмала, после чего, превратившись в глюкозу, повреждают эмаль. Стоматологи советуют чистить зубы каждый раз после употребления картофеля.

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Специалисты также рекомендуют отказаться от картошки фри из-за высокого риска развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения. В этом блюде содержится большое количество трансжиров и соли, а вот полезных веществ практически нет. Все это способствует увеличению концентрации холестерина в организме и развитию атеросклероза.

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Все по теме:

Здоровье, Картофель, Стоматолог, Крахмал, Питание. Зубы.
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