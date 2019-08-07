Названо средство, которое стимулирует работу мозга пожилых людей

Новости шоу бизнеса: Медики выявляли, какой продукт или вещество помогут людям в возрасте улучшить память, сконцентрироваться на занятиях и так далее.

Улучшением работы мозга пожилых людей ученые Университета штата Делавэр занимались несколько лет.

Ученые провели ряд экспериментов, для участия в которых пригласили людей в возрасте от 65 до 70 лет. Их разделили на две группы и предложили в разной степени употреблять сок терпкой вишни Montmorency.

Одна группа добровольцев употребляла сок на протяжении 12 недель ежедневно по 240 мл сока. Вторая группа пила жидкость-плацебо.

Стоит отметить, что все испытуемые никогда не курили, не употребляли спиртное и препараты, которые влияют на работу мозга.

В результате эксперимента у участников первой группы работа мозга заметно улучшилась: они стали быстрее выполнять поставленные задачи, меньше ошибаться и действовать быстрее.

Участники второй группы оставались на том уровне, с которого начали эксперимент.

Специалисты установили секрет употребления вишневого сока – суть в том, что вишня имеет биологически активные соединения – это полифенол, антоциан и меланин. По словам ученых, именно эти вещества помогают нормализовать кровяное давление – а это главный фактор в работе мозга.