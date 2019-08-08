Эксперты рассказали, с чем нельзя сочетать дыню

Новости шоу бизнеса:Не следует употреблять ее людям с сахарным диабетом, язвенными недугами, беременным и кормящим.

Дыня — полезный, но трудный для пищеварительной системы фрукт, благодаря чему нельзя ее на голодный желудок, а также употреблять с молочными продуктами и спиртным.

Специалисты говорят об опасности сочетания дыни с холодной водой, молочными продуктами и алкоголем из-за риска получения расстройства желудка.

Разрезанную сладость можно хранить только в холодильнике, а есть — между приемами пищи, но не сразу после еды и не натощак.

При выборе лакомства нужно обратить внимание на его кожуру – разрешается только одно маленькое пятно круглой формы. На этом месте растение лежало на земле и не имело доступ к солнцу. Нужно легко постучать по шкурке: если слышен глухой звук, значит оно зрелое. Необходимо взять плод руками и немного сдавить. Спелая бахчевая культура будет чуть пружинить.