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Эксперты рассказали о том, как часто нужно стирать бюстгальтеры

Эксперты рассказали о том, как часто нужно стирать бюстгальтеры
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:По мнению эксперта, лифчик необходимо стирать после каждого использования — так он "всегда будет оставаться чистым и свежим".

По мнению эксперта, лифчик необходимо стирать после каждого использования.

Сотрудница крупнейшего британского ретейлера Marks&Spencer Юлия Мерсер рассказала, как часто нужно стирать бюстгальтер.

Также она поделилась мнением о том, когда этот предмет гардероба стоит выбрасывать, передает Mirror.

Кроме того, Мерсер порекомендовала носить один бюстгальтер не больше года, а затем покупать новый. "... Я считаю, что бюстгальтер может быть хорошим только один год со дня покупки", - уточнила она.

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Напомним, малоподвижный образ жизни, многочасовое сидение за рабочим столом,тяжелые сумки, напряжение, стресс… Все это способствует чрезмерной нагрузке на позвоночник. Появляется боль в спине. Узнайте, как от нее избавиться.

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Все по теме:

Здоровье, Лифчик, Бюстгальтеры, Советы медиков, Как часто нужно стирать бюстгальтеры.
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