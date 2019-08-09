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Названы неожиданные полезные свойства пива

Названы неожиданные полезные свойства пива
14:11 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хмельной напиток в состоянии нормализовать процесс обмена глюкозы.

Ученые из Германии в ходе исследования сумели обнаружить неожиданные полезные свойства пива. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Университета Эрлангена — Нюрнберга.

В составе пива имеются изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол, которые сокращают риск воспалений, а еще эффективно помогают противостоять ожирению печени.

При этом авторы научной работы подчеркивают, что положительный эффект от распития пива наблюдается только в тех случаях, когда речь не идет о злоупотреблении.

Названы факторы, вызывающие развитие заболевание сердечно-сосудистой системы

Кроме того, лучше отказаться от различных соленых закусок к хмельному напитку, поскольку они влекут за собой набор нежелательных килограммов. Следует учитывать и индивидуальные особенности организма.

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Пиво, Ученые, Совет медиков, Полезные свойства пива.
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