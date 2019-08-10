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Не такое уж и полезное: как красное вино влияет на наше сердце

Не такое уж и полезное: как красное вино влияет на наше сердце
17:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Кардиохирург усомнился в пользе красного вина для здоровья сердца.

Мнение о том, что красное вино помогает предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не подтверждено никакими исследованиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистого хирурга Вадима Попова.

Как подчеркнул врач, те исследования пользы красного вина для здоровья сердца, которые уже проводились, не выявили особого влияния этого алкогольного напитка на сосуды.

По словам Попова, чтобы избежать болезней сердца, необходимо как минимум придерживаться здорового образа жизни и правильно питаться.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку — и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно», — добавил медик.

Причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний могут стать, в частности, неправильное питание, курение, стресс и генетика, напомнил Попов.

Между тем, отметил кардиохирург, положительные эмоции могут помочь снизить уровень стресса и, как следствие, укрепить здоровье сердца: если человеку требуется избавиться от накопившихся за день усталости и раздражения, один-два бокала вина (но не больше, предупреждает врач) в хорошей компании принесут только радость. Однако никакого чудодейственного исцеления не стоит ожидать.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца — главная причина ежегодных смертей во всем мире. Как отмечают специалисты, статистика и прогнозы неутешительны: так, к 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрут более 23 миллионов человек. При этом мужчины больше склонны иметь проблемы с сердцем, нежели женщины.

Именно поэтому после 40 лет посещать кардиохирурга следует не реже одного раза в год, кроме того, нужно внимательно прислушиваться к своему организму и любым изменениям в самочувствии, подытожил Попов.

Хотя на сегодня мы имеем лишь противоречивые данные о пользе или же вреде красного вина, недавно специалисты NASA провели исследование, по результатам которого сделали вывод, что компоненты красного вина помогут космонавтам легче перенести полет к Марсу.

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Сердце, Здоровье, Вино, Красное вино.
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