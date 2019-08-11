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Включите их в свой рацион: продукты, которые сохранят кожу молодой и упругой

Включите их в свой рацион: продукты, которые сохранят кожу молодой и упругой
11:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Правильное питание может сделать ненужными антивозрастные кремы и инъекции, считает известный американский пластический хирург Энтони Юн.

"Пища, которую едите, может влиять на появление морщин, на степень упругости и эластичности кожи, и даже на ее склонность к загару. Изменения в диете помогут убрать годы с вашего лица", — заявил Юн.

Вот несколько продуктов, которые, как считает Юн, обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто не хочет стареть.

Яйца. Они содержат вещества, способствующие выработке коллагена — белка соединительной ткани, обеспечивающего ее прочность и эластичность. Кроме того, в яйцах много витамина А. Ежедневное потребление яиц сделает вашу кожу здоровой и упругой.

Помидоры или томатная паста. Это отличный источник антиоксиданта ликопина, который обладает мощными противовоспалительными свойствами. А именно воспаление ускоряет старение кожи. Кроме того, ликопин защищает кожу от солнечных ожогов.

Горький шоколад, содержащий не менее 70% какао. Присутствующие в нем флавоноиды защищают кожу от солнца и усиливают кровообращение, благодаря чему на ваших щеках будет играть здоровый румянец.

Берите на заметку: продукты, которые должны быть на кухне

Зеленый чай. В нем больше полезных для кожи антиоксидантов, чем в черном кофе, а бодрит он не хуже.

Креветки. Они богаты витамином E, который помогает коже восстановиться от различных повреждений.

Также специалисты по питанию советуют включать в свой рацион говядину, курицу, рыбу, много овощей и ягод.

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Питание, Здоровье, Кожа, Молодость, Продукты.
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