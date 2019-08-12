Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Украинские морпехи поучаствовали в военных учениях в Грузии (Видео)
Украинские морпехи поучаствовали в военных учениях в Грузии (Видео)
Рааб: По завершению Brexit Британия применит "акт Магнитского"
Рааб: По завершению Brexit Британия применит "акт Магнитского"
Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов
Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов
Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace
Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace

Почему не стоит полностью отказываться от жирной пищи: ответ диетолога

Почему не стоит полностью отказываться от жирной пищи: ответ диетолога
01:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалист также настойчиво рекомендует не исключать полностью из рациона жирные продукты.

Жир участвует в усвоении нескольких групп витаминов, он необходим организму для слаженной работы, а голод по вечерам лишь замедлит обмен веществ, но никак не поспособствует похудению.

Современные диетологи в большинстве своем сходятся во мнении, что наиболее полезным и для фигуры, и для здоровья, является дробное питание. Оно обеспечивает организму постоянное чувство сытости и в разы ускоряет метаболизм.

Ешьте не 3 раза, а как минимум 5, т. е. позвольте себе легкие перекусы между завтраком и обедом, перед ужином, и даже незадолго до сна. Перекусывайте овощами и фруктами днем, легкими молочными продуктами – вечером, советует эксперт. При этом Л. Бабич категорически против отказа от ужина и настаивает, что после 6 есть нужно.

В идеале это должен быть легкий "перекус" за полтора-два часа до сна. Выбирайте кисломолочные продукты с небольшой жирностью – несладкие йогурты, кефир, ряженку. Это заставит организм потрудиться, переваривая пищу и простимулирует здоровый аппетит с утра, кроме того, так вы избавитесь от желания съесть печенье с чаем или отбивную.

Страдает не только фигура: какая взаимосвязь между жирной пищей и работой мозга

Специалист также настойчиво рекомендует не исключать полностью из рациона жирные продукты, даже если вы пытаетесь сбросить вес. Жир участвует в усвоении нескольких групп витаминов, он необходим организму для слаженной работы. А при его недостатке замедляется и метаболизм. Оливкового или подсолнечного масла будет вполне достаточно, также стоит добавить в рацион красные сорта мяса, но есть их не чаще раза-двух в неделю и в небольших количествах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Польза, Жирная пища.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
05 "Атака на свободу вероисповедания": Премьер Норвегии отреагировала на стрельбу в мечети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Румынии произошло ДТП, множество пострадавших
В Румынии произошло ДТП, множество пострадавших
В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit
В Британии хотят выпустить монету, в честь Brexit
Канарские острова опустошают сильные пожары
Канарские острова опустошают сильные пожары
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь