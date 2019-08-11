Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы

Образование ранней седины: названы причины

Образование ранней седины: названы причины
19:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Образование седины – это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет.

Седые волосы – это признак того, что человек слишком часто переживает стрессы. Такой миф медики развенчали достаточно давно, ведь, на самом деле, существует немало причин того, почему в раннем возрасте могут появиться седые волосы.

Вообще, образование седины – это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет, вследствие чего волос заполняется пузырьками воздуха. Можем выделить три основных причины, почему происходит такой процесс.

Во-первых, наследственность. Как правило, у человека волосы с той скоростью, с которой седели у его отца или матери.

Во-вторых, сложные врожденные болезни. Даже из-за хронической простуды человек может достаточно рано поседеть. Но чаще седина становится последствием перенесенных сложных вирусных заболеваний либо инфекций.

ТОП-7 "врагов" волос, которые забирают у них жизненную силу

В-третьих, постоянные переживания и стрессы. Именно постоянная депрессия, частые переживания и стрессы влияют на общее состояние здоровья организма и на состояние клеток волос в том числе. Из-за того, что последние не получают вовремя необходимые витамины и полезные вещества, волос может поседеть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волосы, Причины, Седина, Факторы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
03 Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
05 МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гватемала выбирает президента
Гватемала выбирает президента
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь