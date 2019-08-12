Медики рассказали, кому нельзя есть арбузы

Новости шоу бизнеса:Арбузы не рекомендуются тем, кто перенес хирургическое вмешательство.

Также арбузы не рекомендуются тем, кто перенес хирургическое вмешательство.

Врач высшей категории Ольга Саакян рассказала, людям с какими заболеваниями нельзя есть арбузы.

Как правило, в умеренных количествах арбузы полезны. Не рекомендуется много употреблять арбузов людям, у которых проблемы с оттоком мочи, мочекаменная болезнь, аденома предстательной железы.

Она продолжила, что умерить количество арбузов рекомендуется тем, у кого имеются заболевания сердца, сопровождаемые задержкой жидкости и отеками, а также тем, кто болен колитами и страдает расстройствами желудочно-кишечного тракта. Более того, рассказала она, у таких граждан злоупотребление сочной мякотью фрукта может вызвать тошноту, диарею, раздутие живота и расстройство желудка.

"С не меньшей осторожностью по отношению к этому лакомству должны вести себя лица с повышенной концентрацией калия в крови (гиперкалиемия): их норма составляет не более 150 грамм арбуза в день, что в пересчёте на чистый калий будет равно примерно 140 мг данного микроэлемента", - продолжила Саакян.