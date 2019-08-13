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Медики назвали лакомство, вызывающее зависимость

Медики назвали лакомство, вызывающее зависимость
00:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи рассказали о вреде мороженого.

В мороженом могут содержаться вредные добавки, а его употребление способно вызывать настоящую зависимость. Научные специалисты рассказали о вредных сторонах популярного лакомства.

К выбору мороженого следует подходить взвешенно и вдумчиво – купленное лакомство может и навредить здоровью.

Растительные жиры. Врач Ольга Григорьян рассказала о том, что в дешевом мороженом часто содержатся растительные жиры, включая пальмовое масло. Их потребление вредит тем, что увеличивает уровень «плохого» холестерина в организме, в связи с чем могут развиваться атеросклероз и сахарный диабет.

Зависимость. По словам специалиста, мороженое – это сочетание сладкого и жирного вкусов, очень сильное для человека. Зависимость, которую может вызывать мороженое, сказала Григорьян, сопоставима с зависимостью от шоколада и фастфуда.

Лишний вес. Ольга Григорьян рекомендует употреблять в пищу не более одной порции мороженого в неделю – этот продукт в большом количестве легко может стать причиной появления лишнего веса. Специалист подчеркнула, что покупное мороженое в первую очередь является высококалорийным жироуглеводистым продуктом с небольшим содержанием белка.

Аллергия. Врач Алла Рыжих предупредила о том, что мороженое может навредить состоянию тех людей, у которых есть аллергия на белок коровьего молока. Кроме того, в мороженом зачастую встречается краситель Е102, который может провоцировать развитие аллергических реакций у людей, которые не переносящих аспирин, анальгин, нестероидные противовоспалительные препараты.

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Мороженое, Зависимость, Лакомство, Вред мороженого, Свойства мороженого.
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