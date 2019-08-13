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Назван напиток, который может защитить от инсульта
Назван напиток, который может защитить от инсульта

Назван напиток, который может защитить от инсульта

Назван напиток, который может защитить от инсульта
04:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Хотя кофеин, содержащийся в этом напитке, провоцирует споры по поводу его пользы для здоровья, пить кофе, прежде всего, полезно, а не вредно.

Новое исследование ученых из Университета Колорадо показало: потребление кофе снижает вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности, а множество имеющихся в нем антиоксидантов перекрывает некоторые факторы риска.

Употребление кофе сокращает возможность инсульта на 8%, сердечной недостаточности – на 7%, заявили исследователи, первоначально ставившие своей задачей изучить степень влияние напитка на сердечно-сосудистое здоровье. В ходе проводившегося ими анализа были учтены данные трех крупных научных работ, в которых рассматривалась корреляция между потреблением кофе и состоянием сердечно-сосудистой системы у людей. В результате, констатировали ученые, они получили существенные доводы о полезности кофе для сердца, мозга и сосудов.

«Связь между употреблением кофе и уменьшением риска развития сердечной недостаточности и инсульта была последовательно отмечена во всех трех исследованиях», – отметила ведущий автор проекта доктор Лаура Стивенс.

Стивенс добавила, что при исследовании специалисты обнаруживали факты, которые перекликались с выводами более ранних испытаний о том, что кофе обладает потенциалом предотвращать раковые заболевания, защищать от головных болей и набора лишнего веса.

Данные качества безусловно делают кофе напитком долголетия, убеждены специалисты.

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Инсульт, Кофе, Польза кофе, Полезные напитки, Свойства кофе.
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