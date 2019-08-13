Стало известно, сколько сала безопасно есть в день

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали о пользе сала.

Сало считается полезным, но не самым диетическим продуктом в мире. Диетолог раскрыла сколько можно (и нужно) потреблять сала.

Существует миф о том, что из-за сала появляется целлюлит и избыточный вес. Однако это действительно всего лишь миф. Диетолог говорит, что целлюлит и лишний вес появятся от любой еды, съеденной слишком много.

Сидящим на диете можно есть сало, но не более 30 грамм два раза в неделю. Сало чрезвычайно полезно спортсменам, беременным и кормящим женщинам, курильщикам. Все потому, что в нем много витаминов А, D, Е, жирных кислот и селена. Также сало будет не лишним в меню и у онкобольных.

Несмотря на все положительные свойства сала, его не рекомендуют есть послеоперационникам, людям с желчнокаменной болезнью, холециститом и панкреатитом. Также диетолог посоветовала не покупать так называемое искусственное сало, которое изобрели не так давно.

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Оно позиционирует себя как менее вредное и с таким же вкусом, но дела обстоят не так. Диетолог уверена, что преимущество натурального сала как раз в том, что оно не содержит химикатов, тогда как искусственное может содержать ненужные организму соединения.