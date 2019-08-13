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Не зря его так любят мыши: названо новое полезное свойство сыра

Не зря его так любят мыши: названо новое полезное свойство сыра
22:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали популярный продукт, который позволяет сохранить стройность.

Медицина в последние годы, похоже, всерьез решила реабилитировать сыр. Этот очень вкусный продукт издавна считается не очень полезным. Однако сейчас ученые из университета Дублина пришли к выводу, что сыр не только не повышает содержание холестерина, но и является эффективным и, что самое главное, вкусным орудием борьбы с необъятной талией.

Ирландские ученые уверены, что любители сыра, которые едят килограммами свой любимый продукт, стройнее тех, кто относится к нему равнодушно. Это заключение они сделали после исследования воздействия молочных продуктов: молока, йогурта, масла, сливок и главным образом сыра на полторы тысячи человек от 18 до 90 лет. Выяснилось, что те люди, которые съедают много молочных продуктов, имеют более низкий Индекс массы тела (BMI). У них меньше процент содержания жира, уже талии и ниже артериальное давление!

Самым любопытным итогом исследование является, однако, не это. Оказалось, что у людей, питающихся молочными продуктами с низким содержанием жиров, выше уровень холестерина, хотя современная медицина советует для того, чтобы иметь низкий уровень холестерина, поменьше есть насыщенных жиров, которых как раз и много в сыре. Медики напоминают, что чем выше уровень холестерина, тем выше опасность сердечно-сосудистых заболеваний.

Лишний вес вокруг талии: главные причины появления

К слову, и до этого недавние исследования ученых из разных стран подтвердили, что насыщенные жиры из сыра не увеличивают содержание холестерина в крови благодаря уникальным питательным веществам, которые они содержат.

Руководитель группы ирландских ученых, профессор Эмма Фини, обращает внимание еще на одну любопытную особенность сырной диеты. Поклонники сыра съедают много не только насыщенных жиров, которые, не исключено, далеко не так вредны, как считают медики, но и углеводов. И при этом стройны и чувствуют себя прекрасно.

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Питание, Сыр, Продукты, Еда.
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