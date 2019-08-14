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Названы лучшие натуральные средства для похудения

Названы лучшие натуральные средства для похудения
09:07 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По словам британских специалистов по питанию, есть сотни различных микроорганизмов в пищеварительной системе.

Эксперты из Великобритании представили вниманию самые лучшие натуральные средства для похудения. Как передает зарубежное издание Express, список включает в себя яблочный уксус и продукты в заквашенном виде.

Большинство из них являются "дружественными" бактериями, производящими важные питательные вещества и помогающие расщеплять клетчатку, которую организм не может переварить.

Как показали последние исследования, пробиотики положительно влияют устойчивость к инфекционным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина и улучшают пищеварение, что и способствует похудению. Они имеют место в йогурте, квашеной капусте, кефире, чайном грибе.

Другим доказанным эффективным натуральным средством в похудении является яблочный уксус, способствующий уменьшению жировых отложений, что доказали эксперименты не только на подопытных грызунах, но и на людях. Разводить его рекомендуется по одной столовой ложке на стакан воды.

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Завершает список — гарциния камбоджийская, помогающая приводить параметры фигуры в порядок благодаря наличию в составе более 70% гидроксилимонной кислоты. За счет её действия происходит быстрое расщепление глюкозы в жир и блокирование ферментирования, которое формирует холестериновые бляшки.

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Здоровье, Похудение, Советы медиков.
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