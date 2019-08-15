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Темные круги под глазами: Врачи назвали неожиданные причины

Темные круги под глазами: Врачи назвали неожиданные причины
07:46 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Чаще всего проблему связывают с усталостью и нехваткой нормального сна, однако это не единственный фактор.

Медики рассказали о неожиданных причинах появления темных кругов под глазами. 

Круги под глазами могут появляться при экземе из-за того, что на фоне зуда человек постоянно трет и чешет эту область. Такая привычка грозит отеком и воспалением в паре с повреждением кровеносных сосудов. Поскольку кожа вокруг глаза тонкая, она сильно страдает от УФ-излучения, поэтому перед выходом на улицу лучше нанести на лицо средства с SPF-защитой.

В некоторых случаях виновником проблемы способна выступать генетика, однако если речь идет о пигментации, то исправить это может дерматолог посредством специальных лазеров. Иногда все дело в форме лица. Если у человека от природы глубокие носослезные борозды, то с возрастом они могут усугубляться, фактически затемняя область под глазами.

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Из-за аллергии в организме может возрастать уровень свободного гистамина, провоцирующего расширение капилляров. Из-за тонкости кожи под глазами расширенные кровеносные сосуды в этой зоне кажутся темнее, нежели на остальных частях лица. Синяки под глазами могут иметь связь с макияжем, поскольку некоторые косметические средства ведут к аллергии и раздражению.

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Все по теме:

Здоровье, Глаза, Лицо, Уход за лицом, Темные круги под глазами, Советы медиков.
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