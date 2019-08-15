Странные истории происхождения вашей любимой еды

1 Шоколадное печенье Всегда хорошо заканчивать трапезу десертом. Шоколадное печенье – классическое предложение в этой категории. Тот, кто придумал его, должно быть, был провидцем. Как оказалось, шоколадное печенье стало продуктом счастливой случайности. Рут Грейвс Уэйкфилд управляла гостиницей в Массачусетсе, которая называется Toll House Inn. Она и ее муж готовились испечь немного печенья Chocolate Butter Drop Do, любимого в колониальном стиле, когда Рут поняла, что у нее нет шоколада для выпечки. Ранее на этой неделе ей подарили плитку молочного шоколада Nestle от самого Эндрю Нестле. Она решила измельчить его и использовать в качестве замены. Вместо того чтобы раствориться в жидком тесте во время выпечки, кусочки шоколада сохранили свою форму, что привело к самой вкусной случайности в истории США.

2 Чили Вы готовы к жуткой истории происхождения с участием монахини? Согласно легенде коренных американцев, монахиня несет ответственность за первый рецепт чили, записанный на бумаге. По-видимому, сестра Мария из Агреды в Испании впала в транс, оставив свое безжизненное тело на несколько дней. Бродя по разным культурам, она использовала свою душу, чтобы проповедовать "дикарям", и поощряла их искать испано-христианские миссии. Хотя тело сестры Марии никогда не покидало границ Испании, считается, что она бродила по миру. Коренные американцы называют ее la dama de azul ("дама в синем"). Но мы здесь немного скептичны. Монахиня путешествует по миру в эпоху, когда межкультурного общения еще не существует, и самая известная информация, с которой она возвращается – это рецепт чили? Это должен быть божественный рецепт.

3 Картофель фри его называют "french fry", поэтому он должен быть французским, верно? Оказывается, может и не быть. Одна конкурирующая теория предполагает, что золотистый жареный хрустящий картофель был первоначально приготовлен в Бельгии. Сельские жители возле реки Маас часто ели жареную рыбу в качестве основного блюда. Зимой реки замерзали, перекрывая доступ к рыбе, поэтому вместо этого они жарили картрфель. Ходят слухи, что американские солдаты наткнулись на это блюдо. Поскольку преобладающим языком в этой части Бельгии был французский, солдаты назвали еду "french fry". Как и в любой хорошей истории происхождения, существует третья теория. Некоторые считают, что "french fry" действительно испанский. Испанцы были первыми зарегистрированными людьми, которые столкнулись с южноамериканцами, как упомянуто в "Хронике инков" или "Семнадцатилетнем путешествии Педро Сьеса де Леона по могущественному королевству Перу". Оно было написано Педро Сьеса де Леоном в качестве мемуаров. Независимо от того, что правда, "french fry" звучит намного лучше, чем "Belgian fry" или "Spanish fry". Поэтому мы будем называть ее, как есть. Хот-дог Ах, да, еще одна культовая американская еда, которая даже не американская. Хот-доги были изобретены в Германии. Конечно, их называли "таксами" или "маленькими собачками". Эти термины относились к тому, что эта колбаска меньше и тоньше, чем традиционные немецкие колбаски. Человеком за изобретением этих колбасок был Иоганн Георгехнер. Он доставил свой продукт во Франкфурт, чтобы продавать его, породив термин "сосиска". Итак, как "франкфуртер" стал "хот-догом"? Ну, в шокирующем повороте, название было придумано пьяными подростками из колледжа, или так гласит теория. Сосиски были невероятно популярны потому, что они были дешевыми. Каким-то образом один подающий надежды университетский гений выяснил происхождение хот-дога и тот факт, что его первоначальное название на немецком языке означало "маленькая собачка". Это привело к тому, что он (или она) пустил слух, что хот-доги были сделаны из собачьего мяса. Каким-то образом эта забавная теория увеличила популярность сосиски, и название "хот-дог" прижилось.

4 Гамбургер Общеизвестно, что гамбургер был изобретен в Гамбурге, Германия, в 19 веке, но это только частично верно. Мясо гамбургской коровы измельчалось, смешивалось со специями и превращалось в котлету (которая традиционно известна как "гамбургский стейк"). Это считалось высококлассной едой поначалу, так как только пирожки с пряностями и мясо без булочек были одним из самых дорогих блюд в меню ресторана высокого класса. Однако настоящие гамбургеры, покрытые булочкой, не появлялись довольно долго. На самом деле, они не превратились в форму сэндвича до промышленной революции. В течение этого времени работникам фабрики подавали гамбургские стейки из продовольственной тележки. Одна блестящая душа, чье имя потеряно в истории, начала класть мясо между двумя кусками хлеба, чтобы было легче есть во время работы – и оп! Родился современный гамбургер.

5 Макароны с сыром Макароны, смешанные с соусом из плавленого сыра (иногда с добавлением декадентских лобстеров или, что еще лучше, бекона) – это еще одна пища для удовольствия. Поскольку речь идет о пасте, неудивительно, что это блюдо имеет корни в Италии. Тем не менее, блюдо, которое здесь подают, далеко от еды, которую Kraft выпустил в коробке в 1937 году. На самом деле, макароны с сыром, которые существовали до 1300-х годов на юге Италии, были скорее лазаньей. В этом рецепте использовались макаронные изделия, сваренные в воде и покрытые тертым сыром и специями. "Американские макароны с сыром" имеют гораздо более скромные корни. Однако, как и большинство хороших историй о происхождении, они полны противоречий. По некоторым данным, макароны с сыром были изобретены в качестве запеканки, которую приносили в Новой Англии на церковные ужины. Эту историю подтверждает тот факт, что блюдо долгое время было известно как "макаронный пудинг". По словам других, Томас Джефферсон (по-видимому, любитель еды) привез из Италии машину для приготовления пасты, а его жена использовала ее для приготовления блюда с пармезаном, который Джефферсон позже заменил чеддером. Однако неоспорим тот факт, что макароны с сыром – это вкусный ужин, который можно приготовить с ограниченным бюджетом.

6 Бекон Неудивительно, что бекон приносит радость людям с 1500 года до нашей эры. Что удивительно, так это то, что он возник в древнем Китае. В то время китайцы консервировали свинину солью и придумали, пожалуй, самое важное историческое изобретение в мире – бекон. В конце концов, благодаря своим завоеваниям, римляне и греки узнали о процессе лечения и начали производство собственного бекона. Ранняя форма бекона у древних римлян была известна как петасо – свиная лопатка, сваренная с сушеным инжиром, подрумяненная и поданная с вином. Считается, что слово "бекон" имеет много возможных происхождений – французское слово “бако”, германское слово “баккон” и старое тевтонское слово “бэк”. Все они ссылаются на спину свиньи. В 17 веке они, наконец, поняли это правильно. Слово "бекон" эволюционировало для обозначения соленой, копченой свиной грудинки, которую мы знаем и любим сегодня.

7 Блины Никакая современная еда не могла быть популярной более 30000 лет назад, верно? Что ж, исследователи действительно обнаружили блины в желудке Этци, ледяной мумии, трупу которой около 5300 лет. В Древней Греции и Риме блины делались из смеси меда, пшеничной муки, оливкового масла и простокваши. Во время английского Ренессанса популярное блюдо на завтрак приправляли яблоками, хересом, розовой водой или специями. Томас Джефферсон так любил блины, что отправил рецепт фирменных блинов в свой родной город из Белого дома.

8 Курица фри Курица фри – еще один глубоко укоренившийся стандарт. На самом деле, если вы скажете большинству людей, что курица фри была изобретена где-либо, кроме американского юга, вы получите настоящий бунт. Со всеми извинениями перед полковником Сандерсом и 11 травами и специями в его "оригинальном рецепте", курица фри на самом деле была изобретена в Шотландии! Вряд ли вы догадывались об этом, поскольку Шотландия – не совсем синоним курицы фри. Но это правда. В средневековые времена шотландцы были одними из тех, кто предпочитал готовить курицу в горячем жире по методу, который мы теперь знаем как "фри". В 1800-х годах многие шотландские иммигранты приехали в Соединенные Штаты, широко заселив американский юг и доведя блюдо до известности. Конечно, им помогали африканские рабы, которые превратили блюдо в удовольствие, которое мы знаем сегодня, и дали ему жизнь в качестве глубоко укоренившейся пищи для души.