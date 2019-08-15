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Странные истории происхождения вашей любимой еды

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Странные истории происхождения вашей любимой еды
23:35 Чт, 15 Август 2019 Телеграф kykyryzo.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Еда – это единственная константа, которая объединяет нас всех. У каждой культуры свой стиль приготовления. Мы предполагаем, что основные продукты нашей собственной кухни имеют глубокую историю в нашей культуре.

  • 1

    Шоколадное печенье

    Всегда хорошо заканчивать трапезу десертом. Шоколадное печенье – классическое предложение в этой категории. Тот, кто придумал его, должно быть, был провидцем.

    Как оказалось, шоколадное печенье стало продуктом счастливой случайности. Рут Грейвс Уэйкфилд управляла гостиницей в Массачусетсе, которая называется Toll House Inn. Она и ее муж готовились испечь немного печенья Chocolate Butter Drop Do, любимого в колониальном стиле, когда Рут поняла, что у нее нет шоколада для выпечки.

    Ранее на этой неделе ей подарили плитку молочного шоколада Nestle от самого Эндрю Нестле. Она решила измельчить его и использовать в качестве замены. Вместо того чтобы раствориться в жидком тесте во время выпечки, кусочки шоколада сохранили свою форму, что привело к самой вкусной случайности в истории США.

  • 2

    Чили

    Вы готовы к жуткой истории происхождения с участием монахини?

    Согласно легенде коренных американцев, монахиня несет ответственность за первый рецепт чили, записанный на бумаге. По-видимому, сестра Мария из Агреды в Испании впала в транс, оставив свое безжизненное тело на несколько дней. Бродя по разным культурам, она использовала свою душу, чтобы проповедовать "дикарям", и поощряла их искать испано-христианские миссии.

    Хотя тело сестры Марии никогда не покидало границ Испании, считается, что она бродила по миру. Коренные американцы называют ее la dama de azul ("дама в синем").

    Но мы здесь немного скептичны. Монахиня путешествует по миру в эпоху, когда межкультурного общения еще не существует, и самая известная информация, с которой она возвращается – это рецепт чили? Это должен быть божественный рецепт.

  • 3

    Картофель фри

    его называют "french fry", поэтому он должен быть французским, верно? Оказывается, может и не быть.

    Одна конкурирующая теория предполагает, что золотистый жареный хрустящий картофель был первоначально приготовлен в Бельгии. Сельские жители возле реки Маас часто ели жареную рыбу в качестве основного блюда. Зимой реки замерзали, перекрывая доступ к рыбе, поэтому вместо этого они жарили картрфель.

    Ходят слухи, что американские солдаты наткнулись на это блюдо. Поскольку преобладающим языком в этой части Бельгии был французский, солдаты назвали еду "french fry".

    Как и в любой хорошей истории происхождения, существует третья теория. Некоторые считают, что "french fry" действительно испанский. Испанцы были первыми зарегистрированными людьми, которые столкнулись с южноамериканцами, как упомянуто в "Хронике инков" или "Семнадцатилетнем путешествии Педро Сьеса де Леона по могущественному королевству Перу". Оно было написано Педро Сьеса де Леоном в качестве мемуаров.

    Независимо от того, что правда, "french fry" звучит намного лучше, чем "Belgian fry" или "Spanish fry". Поэтому мы будем называть ее, как есть.

    Хот-дог

    Ах, да, еще одна культовая американская еда, которая даже не американская. Хот-доги были изобретены в Германии. Конечно, их называли "таксами" или "маленькими собачками". Эти термины относились к тому, что эта колбаска меньше и тоньше, чем традиционные немецкие колбаски.

    Человеком за изобретением этих колбасок был Иоганн Георгехнер. Он доставил свой продукт во Франкфурт, чтобы продавать его, породив термин "сосиска".

    Итак, как "франкфуртер" стал "хот-догом"?

    Ну, в шокирующем повороте, название было придумано пьяными подростками из колледжа, или так гласит теория. Сосиски были невероятно популярны потому, что они были дешевыми. Каким-то образом один подающий надежды университетский гений выяснил происхождение хот-дога и тот факт, что его первоначальное название на немецком языке означало "маленькая собачка".

    Это привело к тому, что он (или она) пустил слух, что хот-доги были сделаны из собачьего мяса. Каким-то образом эта забавная теория увеличила популярность сосиски, и название "хот-дог" прижилось.

  • 4

    Гамбургер

    Общеизвестно, что гамбургер был изобретен в Гамбурге, Германия, в 19 веке, но это только частично верно. Мясо гамбургской коровы измельчалось, смешивалось со специями и превращалось в котлету (которая традиционно известна как "гамбургский стейк").

    Это считалось высококлассной едой поначалу, так как только пирожки с пряностями и мясо без булочек были одним из самых дорогих блюд в меню ресторана высокого класса. Однако настоящие гамбургеры, покрытые булочкой, не появлялись довольно долго.

    На самом деле, они не превратились в форму сэндвича до промышленной революции. В течение этого времени работникам фабрики подавали гамбургские стейки из продовольственной тележки. Одна блестящая душа, чье имя потеряно в истории, начала класть мясо между двумя кусками хлеба, чтобы было легче есть во время работы – и оп! Родился современный гамбургер.

  • 5

    Макароны с сыром

    Макароны, смешанные с соусом из плавленого сыра (иногда с добавлением декадентских лобстеров или, что еще лучше, бекона) – это еще одна пища для удовольствия. Поскольку речь идет о пасте, неудивительно, что это блюдо имеет корни в Италии.

    Тем не менее, блюдо, которое здесь подают, далеко от еды, которую Kraft выпустил в коробке в 1937 году. На самом деле, макароны с сыром, которые существовали до 1300-х годов на юге Италии, были скорее лазаньей. В этом рецепте использовались макаронные изделия, сваренные в воде и покрытые тертым сыром и специями.

    "Американские макароны с сыром" имеют гораздо более скромные корни. Однако, как и большинство хороших историй о происхождении, они полны противоречий. По некоторым данным, макароны с сыром были изобретены в качестве запеканки, которую приносили в Новой Англии на церковные ужины. Эту историю подтверждает тот факт, что блюдо долгое время было известно как "макаронный пудинг".

    По словам других, Томас Джефферсон (по-видимому, любитель еды) привез из Италии машину для приготовления пасты, а его жена использовала ее для приготовления блюда с пармезаном, который Джефферсон позже заменил чеддером. Однако неоспорим тот факт, что макароны с сыром – это вкусный ужин, который можно приготовить с ограниченным бюджетом.

  • 6

    Бекон

    Неудивительно, что бекон приносит радость людям с 1500 года до нашей эры. Что удивительно, так это то, что он возник в древнем Китае. В то время китайцы консервировали свинину солью и придумали, пожалуй, самое важное историческое изобретение в мире – бекон.

    В конце концов, благодаря своим завоеваниям, римляне и греки узнали о процессе лечения и начали производство собственного бекона. Ранняя форма бекона у древних римлян была известна как петасо – свиная лопатка, сваренная с сушеным инжиром, подрумяненная и поданная с вином.

    Считается, что слово "бекон" имеет много возможных происхождений – французское слово “бако”, германское слово “баккон” и старое тевтонское слово “бэк”. Все они ссылаются на спину свиньи.

    В 17 веке они, наконец, поняли это правильно. Слово "бекон" эволюционировало для обозначения соленой, копченой свиной грудинки, которую мы знаем и любим сегодня.

  • 7

    Блины

    Никакая современная еда не могла быть популярной более 30000 лет назад, верно? Что ж, исследователи действительно обнаружили блины в желудке Этци, ледяной мумии, трупу которой около 5300 лет.

    В Древней Греции и Риме блины делались из смеси меда, пшеничной муки, оливкового масла и простокваши. Во время английского Ренессанса популярное блюдо на завтрак приправляли яблоками, хересом, розовой водой или специями.

    Томас Джефферсон так любил блины, что отправил рецепт фирменных блинов в свой родной город из Белого дома.

  • 8

    Курица фри

    Курица фри – еще один глубоко укоренившийся стандарт. На самом деле, если вы скажете большинству людей, что курица фри была изобретена где-либо, кроме американского юга, вы получите настоящий бунт.

    Со всеми извинениями перед полковником Сандерсом и 11 травами и специями в его "оригинальном рецепте", курица фри на самом деле была изобретена в Шотландии! Вряд ли вы догадывались об этом, поскольку Шотландия – не совсем синоним курицы фри. Но это правда.

    В средневековые времена шотландцы были одними из тех, кто предпочитал готовить курицу в горячем жире по методу, который мы теперь знаем как "фри". В 1800-х годах многие шотландские иммигранты приехали в Соединенные Штаты, широко заселив американский юг и доведя блюдо до известности.

    Конечно, им помогали африканские рабы, которые превратили блюдо в удовольствие, которое мы знаем сегодня, и дали ему жизнь в качестве глубоко укоренившейся пищи для души.

  • 9

    Кетчуп

    Кетчуп, пожалуй – американский стандарт приправ. Это очень популярный топпинг для хот-догов и гамбургеров, а также соус для макания, который можно выбрать практически для всего, особенно когда дело касается детей.

    Он настолько популярен, что 97 процентов домохозяйств в США сообщают, что хранят его в холодильнике. Очевидно, что это полностью американский продукт, верно?

    Удивительно, но происхождение кетчупа на самом деле китайское. Слово "кетчуп" происходит от хоккиенского китайского слова ke-tsiap, которое означает соус из сброженной рыбы, дико популярный в юго-восточном Китае.

    Британцы черпали вдохновение в этом соусе и начали пытаться повторить его дома. На это указывал рецепт "кетчупа в пасте", опубликованный в 1732 году Ричардом Брэдли. В качестве источника он указал "Бенкулин в Ост-Индии".

    Однако он был далек от кетчупа, который мы знаем и любим сегодня. В конце концов, человек по имени Генри Дж. Хайнц вмешался и начал разрабатывать собственный рецепт кетчупа в 1876 году. Остальное, как говорится – история.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Хот-дог, Картофель-фри, Кетчуп, Любимая еда.
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