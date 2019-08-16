Пять ошибок в питании офисных работников

Новости шоу бизнеса:Офисные работники — одна из самых уязвимых категорий людей.

У них очень часто сбит режим питания. Все это объясняется недостатком времени. А сидячий образ жизни ухудшает пищеварение. О том, какие ошибки совершают офисные работники в питании, далее.

Ошибка №1: пропускать завтрак

Недопустимо выпить чашку кофе или чая на бегу, по пути на работу. Хотя такой привычкой обладают практически все офисные работники. Завтрак дарит бодрость, работоспособность, внимательность и необходимую концентрацию.

Ошибка №2: вредные перекусы

Чипсы, конфеты, жвачка, печенье — все это не самые лучшие перекусы в целом, а не только для офисных работников. Подобные продукты — самая настоящая ошибка в питании. Ведь из-за них возникает серьезная угроза здоровью, в том числе негативно сказывается на работе желудка.

Ошибка №3: пить много кофе

Благодаря этому бодрящему напитку, как полагается, можно придать себе энергии, снять напряжение и иногда даже заменить обед. Но это очередная ошибка в питании офисных работников. Почему? Чрезмерное потребление кофе может всерьез навредить здоровью. В день допустимо выпивать не более 2 порций этого напитка.

Ошибка №4: пропускать обед

Питание в офисных условиях иногда представляет собой сложность. Ведь в рабочем дне так много задач, которые требуют немедленного выполнения. Поэтому об обеде иногда офисные работники забывают, вместо этого в ход идут вредные перекусы. А это в корне неправильный подход к своему питанию.

Ошибка №5: плотный обед

Иногда это связано с тем, что офисный работник не в силах себя остановить после долгого голодания. А порой объясняется традицией приглашать на деловые переговоры в кафе или ресторан. В итоге страдает фигура.