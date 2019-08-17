Повышенный сахар в крови: основные симптомы

Новости шоу бизнеса:Какие настораживающие симптомы говорят о необходимости посещения врача-эндокринолога.

Сахарный диабет – одна из главных опасностей для здоровья, которые подстерегают современного человека в XXI веке, в этом уверены специалисты Всемирной организации здравоохранения. Медики и ученые утверждают, что «сладкая» болезнь распространяется по миру с темпами эпидемии и уже совсем скоро, к 2030 году, если не изменить картину, каждый 10 человек на планете Земля будет подвержен этой серьезной патологии.

По данным медицинской статистики, приблизительно 25% людей, живущих с сахарным диабетом, не подозревают об этом диагнозе. Большинство и вовсе не обращают внимания на тревожные «звоночки» со стороны организма, а диабет при этом разрушает их изнутри. Не зря его называют тихим убийцей. Инфаркт, отказ почек, слепота – все это опасные последствия столь беспечного отношения к себе.

К сахарному диабету стоит относиться весьма серьезно. Для диагностики заболевания надо посещать лечащего врача хотя бы 1 раз год и проходить все обследования, которые он назначит. Обычно достаточно анализа крови на сахар, который сдают натощак, и определения уровня гликированного гемоглобина. Если эти показатели будут повышены, медики рекомендуют провести еще несколько исследований, которые смогут подтвердить или опровергнуть диагноз.

Кроме того, есть несколько простых признаков, которые говорят о необходимости посещения врача-эндокринолога:

Хроническая усталость и слабость;

Резкий набор или потеря веса;

Частые приступы молочницы у женщин;

Мучительная жажда;

Онемение, покалывание и потеря чувствительности в конечностях;

Чрезмерная сухость кожи;

Плохое заживление ран и ссадин;

Воспалительные процессы в ротовой полости;

Жжение в глазах и ухудшение зрения;

Частые позывы к мочеиспусканию.

Каждый из этих признаков сахарного диабета является поводом проверить уровень сахара в крови. При современных методиках, к счастью, компенсировать диабет возможно, но чем раньше начать лечение, тем эффективнее и проще оно будет.