Супрун утверждает, что качество вакцин не зависит от страны-производителя

Качество вакцин не зависит от того, в какой стране она произведена. Основной ориентир, который определяет, действительно ли вакцины безопасны и эффективны, — это кто и каким образом подтвердил их качество.

И здесь речь не идет об экспертных мнения отдельно взятых лиц или какой-то географической локации. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Оценкой качества и безопасности вакцин занимаются авторитетные организации в области здравоохранения. Если речь идет о вакцинах, которые для Украины закупает UNICEF Ukraine, их качество подтверждено преквалификацией ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Если же речь о вакцине КПК (против кори, паротита, краснухи), которая закуплена в США, — Управлением продовольствия и медикаментов (FDA).

Супрун также подчеркнула, что вакцины по Календарю прививок Украина закупает в шести странах:

в Бельгии и США — вакцину от кори, паротита и краснухи;

в Бельгии и Франции — вакцину от полиомиелита;

в Болгарии — вакцину для профилактики туберкулеза;

в Южной Корее — вакцину от гепатита В;

в Индии — вакцину для профилактики гемофильной инфекции типа b и вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

Вакцины этих производителей используются во всем мире, уверяет Супрун. Они имеют мощные производства, которые соответствуют строгим стандартам качества.

Все вакцины, которые Украина закупает у них, имеют одинаковый уровень качества, что подтверждено преквалификациями соответствующих организаций. В том числе и в лабораториях ВОЗ.

Около 30-70% времени производства вакцины идет на контроль ее качества, подчеркнула и.о. министра. Даже после того, как вакцина получила лицензию, ее зарегистрировали и начали использовать — контроль за ее качеством и безопасностью не прекращается никогда.

Порой люди боятся вакцинировать себя и своих детей из-за поствакцинальных реакций — реакций после прививок. В подавляющем большинстве случаев они не несут никакой угрозы здоровью ребенка. Речь идет о повышении температуры, возникновении отека, уплотнении или покраснении в месте инъекции. В основном, они продолжаются в течение одного-двух дней и является абсолютно ожидаемыми реакциями на вакцины.

Серьезные реакции на вакцины встречаются очень редко. Риск серьезных осложнений от заболевания, которое можно предупредить вакцинацией, намного выше, чем риск возникновения серьезной реакции после прививки.

Когда речь идет о защите от опасных болезней, важно включать здравый смысл и критическое мышление, отмечает Супрун. Ведь из-за распространение фейков и мифов о вакцинах (даже самими врачами) мы имеем большую проблему. Люди отказываются, обращаться к фактам и не анализируют информацию. Это первое, что мы должны делать во всех вопросах относительно здоровья.