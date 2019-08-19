Этот тропический фрукт способен вылечить ожоги

Новости шоу бизнеса:Ананас поможет быстрее восстановить кожу и не допустить развития заражения крови и воспалительных процессов.

При помощи веществ, которые содержатся в ананасах, можно вылечить тяжелые ожоги. Об этом заявляют ученые из университета Мигеля Сервета в Сарагосе (Испания).

В стебле ананаса содержится вещество бромелайн. По мнению ученых, оно спосбно регенерировать кожу, котороя пострадала от ожогов. Бромейлан нужно добавить в крем и нанести на кожу. Потом его надо снимать специальными инструментами. При помощи такого крема можно быстрее восстановить кожу и не допустить развития заражения крови и воспалительных процессов.

Средства с бромелайном уже прошли тестирования. Они показали очень хороший результат. После их использования кожа хорошо заживает, а шрамы становятся минимальными.

На сегодняшний день пострадавшую кожу удаляют только хирургическим путем, что приводит к большому количеству шрамов. Подобная технология применяется в Израиле, а в будущем может начать использоваться и во всем мире.