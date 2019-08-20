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Советы медиков, когда и как правильно пить кофе

Советы медиков, когда и как правильно пить кофе
02:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Две небольшие чашки в день — оптимальное количество кофе.

Кофе давно стал любимым напитком многих. Некоторые люди не представляют свое утро без чашечки этого ароматного напитка. Он придает бодрость и заряжает тело энергией, поднимает настроение и убивает раковые клетки. Тем не менее, чтоб кофе не нанес организму вред, нужно знать, как и когда его правильно употреблять.

1. Сколько?

Две небольшие чашки в день — оптимальное количество кофе. 200 мл вполне достаточно, чтобы пробудить организм и извлечь из напитка все самое полезное. Если употреблять меньше, можно не достичь ожидаемого эффекта, а если доза будет больше, то она нанесет вред организму. У тех, кто употребляет оптимальное количество кофе, улучшается память. Они с большей точностью запоминают детали и зрительные образы.

2. Когда?

Большинство предпочитают пить кофе утром. А ведь это совсем неправильно. После пробуждения организм вырабатывает кортизол. Его еще называют гормоном стресса. Повышение или понижение его в крови очень опасно. Кофеин увеличивает его количество почти на 30% на следующие несколько часов. Со временем организм привыкает к этому, и человек уже не может обойтись без чашки кофе утром. Лучше всего его пить после завтрака.

3. Порционное употребление

Чтобы продлить эффект бодрости и чрезмерно не увеличивать количество кофеина в организме, целесообразно разделить порцию 200 мл на два раза. Одну чашку объемом 100 мл выпивайте после завтрака, с 10 до 12 часов. А вторую порцию можно выпить после обеденного перекуса. Вечером и на ночь употреблять бодрящий напиток нельзя. Поздний кофе может стать причиной бессонницы и внезапной тревоги.

4. Кофе и вода

Ученые доказали, что полезно пить кофе с водой или сразу запить ею напиток. Это не только сделает ярким вкус каждого глотка, а и принесет пользу организму. Во-первых, кофе повышает давление, а вода поспособствует его снижению. Во-вторых, вода уменьшает выработку соляной кислоты в организме. Это поможет тем, кто часто страдает от изжоги.

5. Добавки

Чтоб напиток принес еще больше пользы, врачи и диетологи рекомендуют пить его с разными добавками. Кофе с корицей способствует похудению, с кардамоном — стимулирует вывод токсинов и шлаков, улучшает обмен веществ, с мятой — улучшает пищеварение. Кофе гвоздикой поднимает давление, его полезно пить гипотоникам.

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Кофе, Сколько можно пить кофе, Когда правильно пить кофе.
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