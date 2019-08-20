Врачи рассказали, чем алкоголь угрожает психическому здоровью

Новости шоу бизнеса:Все, кто пьет алкоголь, даже в умеренном количестве, оказываются в группе риска.

Как выяснилось, непьющие люди реже всего обращаются к врачам по поводу проблем с психикой. Китайские ученые в течение пяти лет наблюдали за жизнью десяти тысяч жителей Гонконга. Медики следили за состоянием их здоровья, особенностями питания и привычками. Как оказалось, с точки зрения здоровья психики, самыми защищенными являются мужчины и женщины, которые никогда не пробовали алкоголь. К ним приближаются те, кто отказался от спиртного и длительное время его не употребляет.

Как отметили ученые, во время эксперимента примерно по 5-10% участников либо бросили пить, либо, наоборот, стали потребителями алкоголя. Поэтому появилась информация о том, как отказ от алкоголя или начало его употребления сказывается на психическом здоровье.

Реже всего на проблемы с психикой жаловали участники исследования, которые не употребляли алкоголь. У многих из тех, кто в начале исследования имел жалобы, но потом перестал употреблять алкоголь, состояние улучшилось. Многие из участников исследования, которые не употребляли алкоголь в его начале и не жаловались на проблемы с психикой, получили их, начав пить. Особенно ярко эта динамика прослеживалась среди женщин.

Примечательно, что среди участников исследования не было ни одного алкоголика — все пьющие употребляли спиртное в умеренных дозировках или в более больших объемах, но редко.