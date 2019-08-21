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Переизбыток витамина С: чем может быть опасен

Переизбыток витамина С: чем может быть опасен
02:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые в Швеции убедились, что принимать его по собственному усмотрению "для профилактики и укрепления иммунитета" может быть очень опасно.

В частности, выяснилось, что витамин С может плохо действовать на почки.

Шведские исследователи из Каролинского университета выступили с предостережением о том, что заниматься самолечением с помощью витаминов крайне рискованно для здоровья.

Масштабный проект шведов позволил медикам сделать вывод, что у людей, постоянно принимающих "аскорбинку", повышен риск почечной патологии.

"Прием повышенных дозировок витамина С в два раза увеличивает риск образования камней в почках", — таково мнение научных работников из Каролинского университета.

В течение 11 лет они вели наблюдение за изменениями в здоровье у 23 355 мужчин, которые к началу эксперимента не страдали болезнями почек. За этот период 436 человек получили диагноз "нефролитиаз" (почечнокаменная болезнь). Ученые проанализировали особенности их образа жизни и установили связь между проблемами с почками и приемом витаминов.

Медики рассказали, чем может быть опасен избыток витаминов

"Если испытуемые ежедневно потребляли витамин С в качестве пищевой добавки (1000 мг), то риск развития нефролитиаза был ощутимо выше, чем у тех, кто не принимал никаких пищевых добавок", — рассказали медики об этой корреляции.

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Исследование, Здоровье, Витамин С, Витамин, Переизбыток.
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