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Более 200 человек заболели корью за прошедшую неделю

Более 200 человек заболели корью за прошедшую неделю
04:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:С начала года корью заболели более 57 тысяч человек, умерли от осложнений 18.

В Украине на минувшей неделе корью заболели еще 203 человека. Об этом сообщается в Twitter Министерство здравоохранения.

"Корь не отступает: за минувшую неделю заболели еще 203 человека - 138 взрослых и 65 детей", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Минздрава, с 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (33 взрослых и 6 детей), Киевской (18 взрослых и 4 ребенка), Одесской (7 взрослых и 5 детей), Черновицкой (4 взрослых и 8 детей) и Харьковской (9 взрослых и 2 ребенка) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 по 16 августа 2019) корью заболели 57301 человек - 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью болели более 115 тысяч человек, 39 из них умерли.

В Минздраве напомнили, что временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах, а с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.

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Кроме того, Минздрав Украины совместно с Минобразования напоминают, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

*Корь - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалиту) и т.д., а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

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Минздрав, Болезнь, Эпидемия, Корь, Вакцинация.
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