Скачать
Пятница, 23.08.2019
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа

Напитки и блюда, которые категорически не подходят для утоления жажды

Смотрите фото (6)
Напитки и блюда, которые категорически не подходят для утоления жажды
04:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты в области здорового питания из Италии назвали плохие способы утоления жажды.

  • 1

    Кофеин. Кофе и другие напитки, содержащие значительную дозу кофеина, являются диуретиками. Другими словами, они вызывают обезвоженность. если вы употребляете достаточное количество воды, то в день можете смело выпивать две чашки кофе или 200 мг кофеина. Но если вы не пьете много воды, то не используйте кофе для утоления жажды.

  • 2

    Соленые продукты. Соль в больших количествах присутствует почти во всех упакованных продуктах в магазинах, поскольку она используется в качестве консерванта. Когда вы употребляете соленую пищу, то клетки вашего организма отправляют сигналы мозгу о том, что вы испытываете жажду, так как соль выводит воду из клеток и вызывает их обезвоженность. Поэтому избегайте соленой пищи вроде соусов, маринада, консервов, фастфуда и тому подобного.

  • 3

    Газировка и напитки с сахаром. Пусть это будет лимонный сок, содержащий изрядное количество сахара, или сладкие фруктовые соки, либо ваша любимая газировка - все они отправляют сигнал в мозг о том, что вы испытываете жажду. Поэтому для утоления жажды эти напитки лучше не пить. Также эксперты советуют избегать разного рода коктейлей, в состав которых входит много сахара.

  • 4

    Соевый соус. В июне 2013 года подросток из США едва не скончался после того, как на спор выпил бутылку соевого соуса. Девушка была близка к смерти в результате нарушения баланса электролитов, что вызвало состояние под названием гипернатриемия - избыточное количество натрия в крови. Но даже в небольших количествах соевый соус способствует обезвоживанию.

  • 5

    Бульонные кубики и усилители вкуса. Их включают в соусы карри, супы и продукты быстрого приготовления вроде лапши. Они добавляют определенный вкус блюдам, хотя и содержат большое количество натрия. Обязательно следите за приемом усилителей вкуса и готовой пищи, обладающей выраженным привкусом, поскольку все это может приводить к обезвоживанию и усилению чувства жажды.

Яблочный сок: как правильно пить, чтобы не навредить себе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Напитки, Утоление жажды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Названа главная причина женского долголетия
03 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ракетного договора
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ДРСМД
Евгений Киселев прекращает свою работу на &quot;Прямом канале&quot;
Киселев прекращает свою работу на "Прямом канале"
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Сверхбезопасный &quot;квантовый интернет&quot; на шаг приблизился к реальности
Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь